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Asgari ücretin iki katına çalışsa bile 9640 TL alıyor! Emekli maaşı hesaplamasında reform talebi! En düşük emekli maaşı çare olmadı, 2008 sonrası işe girenler dikkat!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.07.2024 10:17
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2019 yılında 1.000 TL ile başlayıp şu an 10.000 TL’ye yükselen en düşük emekli maaşı uygulaması, emekli maaşı hesaplamasında dengesizliğe yol açtı. 10 yıl çalışan da 26 yıl çalışan da aynı emekli maaşını alınca emekli aylığı hesaplamada reform sesleri bir kez daha yükseldi. Özellikle 2008’den sonra işe başlayanların aylığında dramatik bir düşüş yaşandı. Buna göre asgari ücretin iki katı ücretle çalışmış bile olsa o kişinin kök aylığı Haziran 2024 itibarıyla 9.640 TL’de kalıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) daire başkanı olarak görev yapan Erdoğan Üvedi’nin Emekli Aylığı Hesaplama Sisteminde Reform Zamanı başlıklı makalesi Şeker İŞ Sendikası’nın hakemli akademik dergisi İş ve Hayat’ta yayımladı.

Express

Habertürk'te yer alan haberde Üvedi, emekli aylıklarının nasıl hesaplandığını anlattıktan sonra hesaplanan aylık miktarlarındaki düşüşün sebeplerini örneklerle açıkladı. Üvedi, son olarak da yeni aylık bağlama sistemine ilişkin önerilerde bulundu.

Üvedi makalesinde, sigortalı çalışanların 2008 / Ekim ayından sonraki prim ödeme gün sayısının toplam prim ödeme gün sayısı içindeki payının artmasının, prime esas kazancı düşük sigortalılar için hesaplanan emekli aylığı miktarlarında ciddi azalmalara neden olduğunu vurguladı.

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Bu düşüşü engelleyebilmek için ödenmekte olan aylık miktarlarının yapılan yasal düzenlemelerle birlikte seyyanen ya da yüksek oranlarda artırılmaya başlandığını kaydeden Üvedi, yüksek aylık artışlarının da soruna çözüm üretememesi nedeniyle 2019 yılında 1.000 TL ile başlayıp şu an 10.0000 TL’ye yükselen en düşük aylık ödenmesi uygulamasının getirildiğini belirtti.

Ancak getirilen bu düzenlemelerin sorunun çözümüne beklenen katkıyı sunmadığı gibi öngörülemeyen farklı sorunları da beraberinde getirdiğini dile getirdi.

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Üvedi, “2024 – 2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da da belirtildiği üzere sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen, sistemin mali bakımdan sürdürülebilirliğini güçlendirecek şekilde başta aylık bağlama sistemi olmak üzere yeni bir reform yapılması kaçınılmaz olmuştur” dedi.

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emekli maaşı
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