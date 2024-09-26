Asgari ücretli ocak ayını bekliyor... Kuruşu kuruşuna hesapladı! Çok konuşulacak tahmin

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ İSE YÜZDE 43.14

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise zam oranı yüzde 43.14 olarak hesaplanmış ve bu oranla net asgari ücretin 24 bin 336 TL'ye denk geleceği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı'nın anketine göre ise yüzde 42.64 oranında bir zam bekleniyor ve bu da net ücretin 24 bin 251 TL olacağı anlamına geliyor.

