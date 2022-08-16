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Avrupa’daki kuraklık dengeleri değiştirdi! Zeytinyağını artık Türkiye’den alacaklar

16.08.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’da 500 yıldan fazla süredir görülen en şiddetli kuraklık yaşanırken tarım alanları için alarm durumuna geçildi. Zeytinyağında dünyanın bir numarası İspanya’da üretimin düşeceği ifade edilirken, Avrupa'dan sonra üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye'nin bu durumu avantaja dönüştürebileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, “Avrupa'da üretimin düşmesi Türkiye için bir şans olabilir ama zeytinyağı üreticileri ve ilgili resmi makamlar bunu fırsata çevirmek için hazırlanmalı” dedi.

Avrupa haftalardır aşırı sıcaklara teslim olmuş durumda. Kıtada neredeyse 2 aydır kayda değer bir yağışın görülmezken, uzmanlar kuraklığın 500 yıldan fazla bir süredir görülen en ciddi boyutlara ulaşmış olabileceğine dikkat çekiyor. Haziran ayından bu yana ise yüksek sıcaklardan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 12 bini geçtiği belirtiliyor. Tüm bunların yanında kuraklık tarımı da etkilemiş durumda. Bu kapsamda dünyanın en büyük zeytinyağı ithalatçısı konumundaki İspanya'da üretimin düşmesi öngörülüyor. İtalya'da da durum İspanya'dan farklı değil. Dünyanın sayılı zeytin ve zeytinyağı üreticileri arasında yer alan Türkiye'de ise sıcaklıklar Avrupa seviyesinde değil.

AVRUPA'DA ZEYTİNYAĞI KRİZİ

Haber Global'e değerlendirmelerde bulunan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, Ulusal Zeytinyağı Komitesi tarafından hazırlanan rekolte tahmin çalışmalarının ekim ayına doğru sonuçlanacağını ancak geçen seneden daha iyi bir rekolte beklendiğini dile getirdi. Zeytinyağı üretiminde küresel çapta bir daralma beklediklerini dile getiren Tan, Türkiye'nin ise böyle bir sıkıntısı olmadığını söyleyerek, “Kuraklık olsa bile Muğla, Aydın ve Kaz Dağları bundan etkilenmez çünkü burada imbat rüzgârları var. İmbat rüzgârları denizden rutubeti getiriyor. Bu bölgenin zeytinin anavatanı olmasının nedeni de bu” dedi.

TOPLAM ÜRETİMİN YÜZDE 45’İ İSPANYA’DAN

TOPLAM ÜRETİMİN YÜZDE 45’İ İSPANYA’DAN

Mustafa Tan, son 10 yıldır var olan ve artacağı tahmin edilen iklim olayları ile ani iklim değişikliğinin ülkemizde beklenmedik dolu ya da yağmur yağışlarına neden olduğunu aktarıyor. "Avrupa bu negatif etkileri bizden fazla hissediyor" diyen Tan, İspanya'nın dünyanın zeytinyağı üretiminin yüzde 40 ila 45'ini yaptığını ama son yıllarda yaşanan çok ciddi kuraklığın İtalya ve İspanya'daki üretimi etkilediğini vurguluyor. Yaklaşık 1 milyon ton zeytinyağı beklenen İspanya'nın elinde böyle bir stok olmadığını aktaran Tan, şöyle devam ediyor:
"Yunanistan'da da ekonomik problemlerden dolayı zeytinyağı üretimi iyi değil ama en önemli etki küresel ısınma. Bu durum global zeytincilik ve insanlık açısından hoş değil tabii ama ülkemiz için bir avantaj olabilir."
Bununla birlikte Tan, zeytinin zaman zaman soğuklanması gerektiğine işaret ederek, 2022 kışının bu açıdan iyi geçtiğini de aktarıyor.

TÜRKİYE AVRUPA’NIN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

TÜRKİYE AVRUPA’NIN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Atilla Totoş ise en büyük zeytinyağı üreticisinin Avrupa olduğunu ve Avrupa'dan sonra 2. sırada Türkiye ile Tunus'un yer aldığını ifade ediyor. "Yani Türkiye önemli bir aktör olabilecek pozisyonda" diye konuşan Atilla Totoş, Türkiye'nin avantajlı konumunu ise şöyle açıklıyor:
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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı
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