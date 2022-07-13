Ay ışığında zorlu mesai! Günlük 500 lira kazanıyorlar ama kör olma riskleri var...

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yola çıkan saman işçileri, ailelerinin geçimine katkı sağlamak için Diyarbakır'da saman yükleme işi yapıyor. Diyarbakır'da yaz aylarının bunaltıcı sıcak havalarından korunmak için gece zifiri karanlıkta ay ışığında çalışan işçiler, sıcak havada bu işi yapmanın 2 kat daha zor olduğunu, bu nedenle gece saatlerinde ayın ışıltısı ve el fenerleri yardımıyla gündüz sıcağına nazaran gece serinliğinde daha rahat çalıştıklarını ifade ettiler.

Zor koşullarda günlük ortalama 500 lira kazanan işçiler, saman işçiliğinde ağır saman yükü kaldırmanın yanı sıra samanlardan çıkan tozlarla da ayrı bir mücadele ediyor.