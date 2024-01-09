Ayda 36 bin yılda 600 bin TL kazandırıyor! Mevduat faiz oranları parası olana göz kırpıyor, para parayı çekiyor... Hesaplamalar tek tek yapıldı! Ne zamana kadar sürecek?

Faiz oranları aldı başını gitti. Kenarda köşede parası olan değeri erimesin, durduğu yerde parasının değeri düşmesin diye uğraşırken; bankaların mevduat faiz oranları parası olanlara adeta göz kırpıyor. Vatandaşlar yatırım yapmadan genellikle gayrimenkulle mevduat arasında kalırken, "Mevduatta aylık ve yıllık faiz getirisi ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.
"Para parayı çekiyor. Getirdiğiniz mevduat ve vaadeniz önemli oluyor" diyen yatırım uzmanı Yasin Özdemir, Show Haber'e yaptığı açıklamada "1 milyon TL ana parası olan bir kişi 32 günlük vadeli mevduatta nette 36 bin 379 TL getiri elde ediyor." dedi.
Özdemir "Bir yıl dokunulmadan beklenirse 1 milyon TL'den 401 bin 755 TL net gelir elde ediliyor." diye konuştu.
"1 milyon TL'yi 3 aylık periyodda 1 yıl sonunda 605 bin TL kazanma ihtimali var" diyen Özdemir, kümülatif getiriye dikkat çekerek bu oranın yüzde 63,77 olduğunu belirtti.
Peki bu para gayirmenkule yatırılırsa ne kadar kazanaç sağlanır? 2 milyon TL'ye bir ev alan kişi 10 bin TL'liklik aylık kira getirisiyle bu parayı 200 ayda yani 16,5 yılda amorti edebiyor. Yıllık kira getirisi 120 bin TL oluyor.
Yatırım Uzmanı Özdemir, kısa vadede mevduatın ancak uzun vaadede gayrimenkul yatırımının daha doğru olduğunu belirtti.