Ayda 36 bin yılda 600 bin TL kazandırıyor! Mevduat faiz oranları parası olana göz kırpıyor, para parayı çekiyor... Hesaplamalar tek tek yapıldı! Ne zamana kadar sürecek?

2 MİLYON TL'YE EV ALINSAYDI...

Peki bu para gayirmenkule yatırılırsa ne kadar kazanaç sağlanır? 2 milyon TL'ye bir ev alan kişi 10 bin TL'liklik aylık kira getirisiyle bu parayı 200 ayda yani 16,5 yılda amorti edebiyor. Yıllık kira getirisi 120 bin TL oluyor.