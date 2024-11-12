Aylardır konuşuluyor: Asgari ücret için yepyeni senaryo! Enflasyon tahmini değişince tüm hesaplar sıfırlandı... Murat Bal: 'Üzerinden silindir gibi geçti'

CEVDET AKÇAY'DAN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA

Enflasyon Raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44'e yükselttiklerini duyurmuştu. Zam senaryolarını tamamen değiştiren bu açıklamanın üzerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cedvet Akçay, "Bir noktada illaki ileriye dönük endeksleme geçmek zorundayız" dedi. Akçay'ın bu açıklaması sonrası zaten gündemde olan, 'İleriye dönük maaş zammı mı yapılacak?' sorusunun yenilenmesine neden oldu.