Aylardır konuşuluyor: Asgari ücret için yepyeni senaryo! Enflasyon tahmini değişince tüm hesaplar sıfırlandı... Murat Bal: 'Üzerinden silindir gibi geçti'

Ekim ayında başlayan asgari ücret konuşma maratonu yıl sonunun yaklaşması ile beraber iyice kızıştı. Yeni yıla artık sayılı gün kala milyonlar maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. İki hafta sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla işçi ve işveren taraflarının ortak bir yol bulması sağlanmaya çalışılacak.
Enflasyon Raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44'e yükselttiklerini duyurmuştu. Zam senaryolarını tamamen değiştiren bu açıklamanın üzerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cedvet Akçay, "Bir noktada illaki ileriye dönük endeksleme geçmek zorundayız" dedi. Akçay'ın bu açıklaması sonrası zaten gündemde olan, 'İleriye dönük maaş zammı mı yapılacak?' sorusunun yenilenmesine neden oldu.
Akçay'ın bu açıklaması ise 2024 yıl sonu enflasyon tahminine göre değil; 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 21'e göre asgari ücrete zammı öngörüyor.
Asgari ücrete yapılacak zam oranı belirlendikten sonra diğer çalışanlara yapılacak zam oranları da şekillenmeye başlayacak. Peki asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? Fatih Karahan'ın yıl sonu enflasyon tahmininin yükseltildiğini duyurması asgari ücret zammını nasıl etkiler?
SGK Uzmanı Murat Bal TV100'e asgari ücret için açıklama yaptı. Bal, "Ocak ayından bugüne kadar enflasyon asgari ücretin üzerinden silindir gibi geçiyor" dedi. Bal, yıl sonunda enflasyonun yüzde 45 civarında olacağını da aktardı.
Bal, asgari ücret için yüzde 45 civarında bir zam beklediğini belirterek, "Çünkü hedef enflasyon yüzde 44 civarında" sözlerini kullandı.