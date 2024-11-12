FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aylardır konuşuluyor: Asgari ücret için yepyeni senaryo! Enflasyon tahmini değişince tüm hesaplar sıfırlandı... Murat Bal: 'Üzerinden silindir gibi geçti'

Aylardır konuşuluyor: Asgari ücret için yepyeni senaryo! Enflasyon tahmini değişince tüm hesaplar sıfırlandı... Murat Bal: 'Üzerinden silindir gibi geçti'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.11.2024 09:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaş asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. Enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü değiştirilmesi ile asgari ücret için yazılan senaryolar sıfırlandı. Yüzde 25'ten yüzde 50'ye kadar tahminler yapılıyorken birçok uzman tek bir oran üzerinde birleşmeye başladı. SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücretli için kritik açıklamalarda bulundu.

Ekim ayında başlayan asgari ücret konuşma maratonu yıl sonunun yaklaşması ile beraber iyice kızıştı. Yeni yıla artık sayılı gün kala milyonlar maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. İki hafta sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla işçi ve işveren taraflarının ortak bir yol bulması sağlanmaya çalışılacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

CEVDET AKÇAY'DAN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA

CEVDET AKÇAY'DAN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA

Enflasyon Raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44'e yükselttiklerini duyurmuştu. Zam senaryolarını tamamen değiştiren bu açıklamanın üzerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cedvet Akçay, "Bir noktada illaki ileriye dönük endeksleme geçmek zorundayız" dedi. Akçay'ın bu açıklaması sonrası zaten gündemde olan, 'İleriye dönük maaş zammı mı yapılacak?' sorusunun yenilenmesine neden oldu.

Akçay'ın bu açıklaması ise 2024 yıl sonu enflasyon tahminine göre değil; 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 21'e göre asgari ücrete zammı öngörüyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HERKESİ ETKİLEYECEK

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HERKESİ ETKİLEYECEK

Asgari ücrete yapılacak zam oranı belirlendikten sonra diğer çalışanlara yapılacak zam oranları da şekillenmeye başlayacak. Peki asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? Fatih Karahan'ın yıl sonu enflasyon tahmininin yükseltildiğini duyurması asgari ücret zammını nasıl etkiler?

ASGARİ ÜCRET İÇİN ARTIK GERİ SAYIM

ASGARİ ÜCRET İÇİN ARTIK GERİ SAYIM

SGK Uzmanı Murat Bal TV100'e asgari ücret için açıklama yaptı. Bal, "Ocak ayından bugüne kadar enflasyon asgari ücretin üzerinden silindir gibi geçiyor" dedi. Bal, yıl sonunda enflasyonun yüzde 45 civarında olacağını da aktardı.

Bal, asgari ücret için yüzde 45 civarında bir zam beklediğini belirterek, "Çünkü hedef enflasyon yüzde 44 civarında" sözlerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Osman Cevdet Akçay asgari ücret 2025
En Çok Okunan Haberler
Benzin bidonuyla geldi! Kardeşini, çocuklarının yanında yakarak katletti... Çok sayıda yaralı var

Benzin bidonuyla geldi! Kardeşini, çocuklarının yanında yakarak katletti... Çok sayıda yaralı var

İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"

İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

'Burada her bütçeye uygun araç var' Artık almak kolaylaştı!

'Burada her bütçeye uygun araç var' Artık almak kolaylaştı!

Her bir af yeni bir 'vergi' eksikliği...

Her bir af yeni bir 'vergi' eksikliği...

KKM'den çıkan, bankaların faizi düşürdüğünü gören ev almaya koştu!

KKM'den çıkan, bankaların faizi düşürdüğünü gören ev almaya koştu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.