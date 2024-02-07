Aylık 60 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar! İhtiyaç artıyor, yevmiyeler yükseliyor ama gönlü olan yok...

Müteahhitin açıklaması şöyle: "3 bin liradan başlayıp 4 bin 500'lere kadar yevmiyeler değişiyor. Ama bu sadece usta anlamında değil; kalfa veya hiçbir deneyimi olmayan personelleri bile şu an 2 bin TL'den artı yemek, artı ulaşım, onları karşılayıp istihdam ediyoruz."