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Aylık 60 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar! İhtiyaç artıyor, yevmiyeler yükseliyor ama gönlü olan yok...

07.02.2024 08:32 | Son Güncelleme:
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Son zamanlarda eleman bulamamaktan en çok yakınan sektörlerden biri de inşaat sektörü. Öyle ki müteahhitler yüksek maaşlara bile işçi bulamamaktan dert yandı. İnşaat işçilerinin yevmiyeleri dikkat çeken düzeyde...

İnşaatlar artıyor ancak şantiyelerde işçi kıtlığı yaşanıyor. Aylığı ortalama 60 bin lirayı bulan maaşlar dahi şantiyeleri rahatlatmadı. Çıraklıktan kalifiye eleman yetiştirilmemesi bu durumun nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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3 BİN LİRA YEVMİYESİ VAR, KİMSENİN GÖNLÜ YOK

"OKULDA ÖĞRENİLECEK İŞ DEĞİL"

"OKULDA ÖĞRENİLECEK İŞ DEĞİL"

12-13 yaşlarından beri inşaatlarda çalıştığını belirten üniversiteli bir işçi, CNN Türk'e verdiği demeçte "Özellikle inşaat sektöründe okuldan bir şey öğrenildiğini düşünmüyorum. Bu, daha çok sahada ve uygulamalı öğrenilen bir meslek" yorumunda bulundu.

"SEKTÖR AĞIR, AİLELER GÖNÜLSÜZ"

"SEKTÖR AĞIR, AİLELER GÖNÜLSÜZ"

Bir müteahhit ise ailelerin çocuklarını akademik kariyer yapmaları, memur zihniyetiyle yetişmelerini istemeleri nedeniyle inşaat sektöründe çalışmalarını istemediğini belirti.

Bir başka işçi, sektörün ağır olması nedeniyle gençlerin yönelmek istemediğini ifade etti.

MAAŞLAR AZ BUZ DEĞİL

MAAŞLAR AZ BUZ DEĞİL

Müteahhitler inşaat işçilerine verilen maaşlara da dikkat çekip işçilerin memurlardan daha çok kazandığını ifade etti. Halihazırda bir inşaat işçisinin aylık maaşı 60 ila 70 bin lira arasında değişiyor.

Müteahhitin açıklaması şöyle: "3 bin liradan başlayıp 4 bin 500'lere kadar yevmiyeler değişiyor. Ama bu sadece usta anlamında değil; kalfa veya hiçbir deneyimi olmayan personelleri bile şu an 2 bin TL'den artı yemek, artı ulaşım, onları karşılayıp istihdam ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
inşaat sektörü
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