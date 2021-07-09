Aylık geliri 6 bin 500 TL'nin altında olanlar başvurabilir! 667 TL taksitle ev satışı

TOKİ alt gelirli vatandaşlar için yeni satış yöntemini açıkladı. Resmi sitesinde açıklama yapan TOKİ, Bolu'da 268 adet, Kırşehir'de 256 adet Balıkesir'de 625 adet, konut satışı yapılacağı duyuruldu. Söz konusu daireler için açık satış yöntemi uygulanacak ve başvuru için en geç 30 Eylül olarak belirlendi. Maddi durumu kötü olan ailelere yönelik yapılan bu daire satışları, kura yöntemi ile yapılan satışların ardından stokta kalan daireler olduğu biliniyor. Başvuru yapacak vatandaşlar için detaylı bilgi haberimizde...

Aylık geliri 6 bin 500 TL'nin altında olanlar başvurabilir!

TOKİ açık satış yöntemi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru yapabilmesi için öncelikle T.C. vatandaşı olması şartı öne sürülerek, Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.

DAHA ÖNCE TOKİ'DEN YARARLANAN BAŞVURU YAPAMAZ Aynı zamanda başvuru yapacak kişinin, eşinin ve çocuklarının daha önce TOKİ'den yararlanmamış olması gerekiyor. Öte yandan yine kişinin kendisi ve ailesinin adına tapuda kayıtlı kat, mülkiyet, müstakil konutunun bulunmaması şartı aranıyor.

YALNIZCA O KİŞİLER MUAF OLACAK Başvuru yapacak kişide 25 yaş şartı aranırken, bu şarttan yalnızca eşi vefat etmiş olan çocuklu kadınlar muaf tutulacak.

AYLIK GELİR LİMİTİ BELİRLENDİ Diğer bir şart ise hane içinde yaşayan kişilerin toplam gelirinin en fazla net 6.500.00 TL olması ve bunun içinde kişinin ve ailesinin aldıkları ekstra yardım ve maaşlarda dahil olmalıdır.