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Aylık geliri 6 bin 500 TL'nin altında olanlar başvurabilir! 667 TL taksitle ev satışı

09.07.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maddi durumu iyi olmayan ancak ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'dan müjdeli haber geldi. Normalde kura veya çekiliş yoluyla satılan dairelerin dar gelirli vatandaşlar için çekilişsiz satılacağı açıklanırken, şartlara uyan herkes başvuruda bulunabilecek.

TOKİ alt gelirli vatandaşlar için yeni satış yöntemini açıkladı. Resmi sitesinde açıklama yapan TOKİ, Bolu'da 268 adet, Kırşehir'de 256 adet Balıkesir'de 625 adet, konut satışı yapılacağı duyuruldu. Söz konusu daireler için açık satış yöntemi uygulanacak ve başvuru için en geç 30 Eylül olarak belirlendi. Maddi durumu kötü olan ailelere yönelik yapılan bu daire satışları, kura yöntemi ile yapılan satışların ardından stokta kalan daireler olduğu biliniyor. Başvuru yapacak vatandaşlar için detaylı bilgi haberimizde...

Aylık geliri 6 bin 500 TL'nin altında olanlar başvurabilir!

TOKİ açık satış yöntemi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru yapabilmesi için öncelikle T.C. vatandaşı olması şartı öne sürülerek, Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.

DAHA ÖNCE TOKİ'DEN YARARLANAN BAŞVURU YAPAMAZ

DAHA ÖNCE TOKİ'DEN YARARLANAN BAŞVURU YAPAMAZ
Aynı zamanda başvuru yapacak kişinin, eşinin ve çocuklarının daha önce TOKİ'den yararlanmamış olması gerekiyor. Öte yandan yine kişinin kendisi ve ailesinin adına tapuda kayıtlı kat, mülkiyet, müstakil konutunun bulunmaması şartı aranıyor.

YALNIZCA O KİŞİLER MUAF OLACAK

YALNIZCA O KİŞİLER MUAF OLACAK
Başvuru yapacak kişide 25 yaş şartı aranırken, bu şarttan yalnızca eşi vefat etmiş olan çocuklu kadınlar muaf tutulacak.

AYLIK GELİR LİMİTİ BELİRLENDİ

AYLIK GELİR LİMİTİ BELİRLENDİ
Diğer bir şart ise hane içinde yaşayan kişilerin toplam gelirinin en fazla net 6.500.00 TL olması ve bunun içinde kişinin ve ailesinin aldıkları ekstra yardım ve maaşlarda dahil olmalıdır.

BAŞVURU SIRASI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

BAŞVURU SIRASI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK
Açıklanan şartları karşılayan herkes, bu açık satış uygulamasından yararlanabilmektedir. TOKİ açık satışları daire satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre kullandırılacağı da belirtildi.
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