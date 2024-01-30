Bağ-Kur’da emeklilik şartları 2008 sonrası SSK’lıya eşitleniyor: 9000 prim günü bekleyenler dikkat, yeni emeklilik reformu!

YIPRANMA PAYI

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama hayata geçecek. Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacak. Örneğin 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak. Yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek. Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecek.