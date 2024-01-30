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Bağ-Kur’da emeklilik şartları 2008 sonrası SSK’lıya eşitleniyor: 9000 prim günü bekleyenler dikkat, yeni emeklilik reformu!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
30.01.2024 07:23 | Son Güncelleme:
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Aile Koruma Paketi ile çalışma imkanı olmayanlar ev kadınlarına sosyal güvence getirecek emeklilik reformu için adım atılacak. Sayısı 1 milyonu bulan Bağ-Kur’lu küçük esnafın ise prim gün sayısı 2008 sonrası SSK’lıya eşitlenecek. Böylece prim günü 9000’den 7200’e çekilecek ve 5 yıl erken emekli olunabilecek. İşte haberin detayları…

TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlardan birisi ev kadınlarının emekliliği. İkincisi ise Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulması. Böylece çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılırken, primi eksik Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek.

Keşfet

EV KADINLARINA ERKEN EMEKLİLİK

EV KADINLARINA ERKEN EMEKLİLİK

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.

PRİM GÜNÜ VE YAŞ İNDİRİMİ

PRİM GÜNÜ VE YAŞ İNDİRİMİ

Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak. Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.

YIPRANMA PAYI

YIPRANMA PAYI

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama hayata geçecek. Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacak. Örneğin 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak. Yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek. Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecek.

BAĞ-KUR'LUYA 7200 GÜN YETECEK

BAĞ-KUR'LUYA 7200 GÜN YETECEK

8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9.000 gün olarak uygulanıyor. Sonraki dönemde ise hem kadınlar hem erkekler için 9 bin gün olarak uygulanmaya başlandı. Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7200'e düşürülecek. Böylece 2008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek.

Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak. Böylece kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7.200 gün olarak uygulanacak. Yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular yararlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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