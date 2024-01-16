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Bağ-Kur ve SGK emeklileri için hesap makineleri devrede! İşte en düşük emekli maaşı için en güçlü 2 senaryo

16.01.2024 17:20 | Son Güncelleme:
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Asgari ücrete %49 oranında zam gelmiş ve yeni tutar 17 bin TL olmuştu. Emekliler de asgari ücretin ardından refah payı beklentisine girmişti, hükümet kanadından emeklilerin beklentilerini karşılayacak adımların atılacağı ifade edilmişti. Bu akşam yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşını duyurması bekleniyor. SGK ve Bağ-kur emekli zammı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağına dair hesaplamalar devam ediyor. Hesap makineleri devreye girdi, oranlar yazılıyor çiziliyor. SGK ve Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren emekli maaşlarıyla ilgili düğüm bu akşam yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında çözülecek. Refah payı için iki seçenek var!

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MİLYONLARCA EMEKLİ HESAP YAPMAYA BAŞLADI! %45 İHTİMALİ...

Tüm emeklilerde Ocak - Temmuz zam eşitliği! Ocak ve Temmuz zamları birlikte düşünülerek hem memur emeklilerine hem SSK - Bağ-Kur emeklilerine eşit zam verilmesi planlanıyor. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem'e göre ilk formülde hesaplanan oran %45! Refah payı da 7.43 puan, bu formül öne çıkıyor.

Anlaşılan o ki, emekliler için Ocak ve Temmuz aylarındaki zamların eşitlenmesine yönelik önemli bir adım atılıyor! Bu formülle, hem memur emeklilerine hem de SSK - Bağ-Kur emeklilerine adil bir şekilde eşit zam yapılmasını hedefliyor.

2. FORMÜLDE ZAM ORANI %49!

2. FORMÜLDE ZAM ORANI %49!

2. formül de şu, işçilere yüzde 49 oranında bir artış yapıldı, burada da bir eşitlik sağlanması açısından refah payında 11.68 puan ekleyerek yüzde 49 bandında eşit zam almış olacak. Bu iki formülden biri geçerli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Tabi ki bir de vatandaşlar en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını büyük bir heyecanla merak ediyor. Mevcutta en düşük emekli maaşı 7.500 TL! Eğer 7.500 TL'ye %45 zam gelirse 10.875 TL yapıyor. Zam oranı %49.25'e çıkarsa tutar 11.194 TL'ye çıkıyor. Eğer düşük ihtimal de olsa zam oranı %37.57 olursa en düşük emekli maaşı 10.318 TL'de kalıyor.

10 BİN TL'Yİ GEÇMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

10 BİN TL'Yİ GEÇMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, bu akşamın sonunda emeklilere %44-45 oranında bir zam beklediğini dile getirdi. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse 7.500 TL maaş alan emekliler %45 zamla birlikte 3.375 TL artış alacak ve en düşük emekli maaşı 10.875 TL'yi bulabilecek.

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