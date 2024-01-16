Bağ-Kur ve SGK emeklileri için hesap makineleri devrede! İşte en düşük emekli maaşı için en güçlü 2 senaryo

EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Tabi ki bir de vatandaşlar en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını büyük bir heyecanla merak ediyor. Mevcutta en düşük emekli maaşı 7.500 TL! Eğer 7.500 TL'ye %45 zam gelirse 10.875 TL yapıyor. Zam oranı %49.25'e çıkarsa tutar 11.194 TL'ye çıkıyor. Eğer düşük ihtimal de olsa zam oranı %37.57 olursa en düşük emekli maaşı 10.318 TL'de kalıyor.