Bakanlığın listesinde yine baharat yine bitkisel macun! Bu sefer yasaklı boya kullanmışlar

Vatandaşların gıdada mağduriyet yaşamaması için Bakanlık denetimlerini sıkılaştırdı. Bunun kapsamında ise ürünlerine taklit ve tağişiş karıştıran markalar kamuoyuna duyuruluyor. "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellendi.
Özellikle baharat, zeytinyağı ve kırmızı ette taklit tağişişin bulunması ise vatandaşın bu ürünleri tedirgin almasına neden oluyor. Bakanlığın listesini güncellemesi ile vatandaş güvenilir marka arayışını sürdürüyor.
Bakanlığın listesini güncellemesi ile vatandaş hangi markaların ve ürünlerin eklendiğini merak etmeye başladı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde üretim yapan Bora Bora Gıda şirketine ait olan Bora Bora Premium İpek Pul Biber'in içinden ise boya tespiti yapıldı.
Ayrıca bu boyanın gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya olduğu da listede belirtildi.
Pekmez Dünyası'na ait olan Lukaçi markalı ballı bitkisel macunda ilaç etken tespit edildi. Aynı markanın Pekmez Dünyası adı altında satılan bitkisel karışımlı macununda ve epimediumlu bitkisel karışımlı macun tespit edildi.
Ayrıca, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli baklava üreticisi Berat Kılıççalan - Safir Baklava firması da yer aldı. Bakanlık, Safir Baklava'nın ürünlerinde 'Yer Fıstığı' kullandığını tespit etti.
Çeşit çeşit baklava üreten firma, internet üzerinden de tüm Türkiye'ye ürünlerini satıyor.
Firma sosyal medyadan da sık sık imalathanesinden görüntüler paylaşıyor.
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