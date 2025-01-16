Bakanlığın listesinde yine baharat yine bitkisel macun! Bu sefer yasaklı boya kullanmışlar

Özellikle baharat, zeytinyağı ve kırmızı ette taklit tağişişin bulunması ise vatandaşın bu ürünleri tedirgin almasına neden oluyor. Bakanlığın listesini güncellemesi ile vatandaş güvenilir marka arayışını sürdürüyor.





Bakanlığın listesini güncellemesi ile vatandaş hangi markaların ve ürünlerin eklendiğini merak etmeye başladı.

