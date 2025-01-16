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Bakanlığın listesinde yine baharat yine bitkisel macun! Bu sefer yasaklı boya kullanmışlar

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.01.2025 10:25
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdaların listesini yayımlamaya devam ediyor. Vatandaşın gıdada yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçmek için denetimlerin sıkı bir şekilde sürdüğü bu dönemde; ürünlerinde vatandaşın sağlığını tehlikeye sürükleyen markalar, ifşa ediliyor. Bakanlığın dün yayımlanan listesinde ise baharattan boya, bitkisel macunlarda ilaç tespit edildi. İşte detaylar...

Vatandaşların gıdada mağduriyet yaşamaması için Bakanlık denetimlerini sıkılaştırdı. Bunun kapsamında ise ürünlerine taklit ve tağişiş karıştıran markalar kamuoyuna duyuruluyor. "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellendi.

Hissenet

Özellikle baharat, zeytinyağı ve kırmızı ette taklit tağişişin bulunması ise vatandaşın bu ürünleri tedirgin almasına neden oluyor. Bakanlığın listesini güncellemesi ile vatandaş güvenilir marka arayışını sürdürüyor.


Bakanlığın listesini güncellemesi ile vatandaş hangi markaların ve ürünlerin eklendiğini merak etmeye başladı.

BAHARATTA GIDA İÇİN KULLANILMAYAN BOYA

BAHARATTA GIDA İÇİN KULLANILMAYAN BOYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üretim yapan Bora Bora Gıda şirketine ait olan Bora Bora Premium İpek Pul Biber'in içinden ise boya tespiti yapıldı.

Ayrıca bu boyanın gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya olduğu da listede belirtildi.

BİTKİSEL MACUNDAN İLAÇ TESPİT EDİLDİ

BİTKİSEL MACUNDAN İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Pekmez Dünyası'na ait olan Lukaçi markalı ballı bitkisel macunda ilaç etken tespit edildi. Aynı markanın Pekmez Dünyası adı altında satılan bitkisel karışımlı macununda ve epimediumlu bitkisel karışımlı macun tespit edildi.

İşte Bakanlığın güncel listesi:

İşte Bakanlığın güncel listesi:

ÜNLÜ BAKLAVICI DA LİSTEYİ GİRDİ

ÜNLÜ BAKLAVICI DA LİSTEYİ GİRDİ

Ayrıca, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli baklava üreticisi Berat Kılıççalan - Safir Baklava firması da yer aldı. Bakanlık, Safir Baklava'nın ürünlerinde 'Yer Fıstığı' kullandığını tespit etti.

Çeşit çeşit baklava üreten firma, internet üzerinden de tüm Türkiye'ye ürünlerini satıyor.

Firma sosyal medyadan da sık sık imalathanesinden görüntüler paylaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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