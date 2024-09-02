Bankalar emekli için promosyon güncellemesi yapıyor.. Maaşın iki katına kadar çıktı

Temmuz ayında emekli maaşına yüzde 25'lik bir zam yapılarak 12 bin 500 TL olmuştu. 2017 yılında SGK ile bankalar arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda; banka ile 3 yıllık taahhütname imzalayan emekli müşterilerine promosyon sunulmaya başlamıştı.

Emekli müşterisine daha fazla sahip olmak isteyen bankalar ise promosyon miktarını ek ödemeler ve avantajlar ile artırarak müşteri sayısında artış sağlamaya devam ediyor. Bankalar adeta emekli müşteri yarışındayken promosyon tutarları ise 24 bin TL'ye kadar çıktı.

Posta'nın haberine göre, bankası ile olan 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Ayrıca daha avantajlı bir banka bulunduğu noktada 3 yılın dolmasına da gerek yok sadece maaşını aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bu işlem, maaşın taşınacağı bankayla görüşerek veya e-Devlet üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, emekli kaldığı süre için de aldığı promosyonu korur. Örneğin, ocak ayında 10 bin lira peşin promosyon alarak 3 yıllık (36 ay) sözleşme imzalayan bir emekli, eylül ayında başka bir bankaya geçmek isterse 8 aylık dönemin promosyonunu (2 bin 222 lira) almış olacak.

Kalan 28 aylık dönemin promosyonu olan 7 bin 778 lirayı ise iade edecek. Yeni geçtiği bankadan ise tekrar peşin promosyon alacaktır. Yeni promosyon 12 bin 500 lira olursa kazanç 2 bin 500 lira, 15 bin lira olursa kazanç 5 bin lira olacaktır.

DUL VE YETİMLER DE BAŞVURABİLİR

Emeklinin dul ve yetimleri de aldıkları maaşa göre promosyon talebinde bulunabilir. Şu anda 10 bin liranın altındaki dul ve yetim maaşlarına ödenen promosyon 5 bin lira civarındadır.