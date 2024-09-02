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Bankalar emekli için promosyon güncellemesi yapıyor.. Maaşın iki katına kadar çıktı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
02.09.2024 11:24
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Emekli maaşlarına temmuz ayında yüzde 25'lik bir zam yapılarak 12 bin 500 TL olmuştu. Emeklilere yapılan bu zam sonrası bankalar da promosyon ücretlerini güncellemeye başladı. Adeta bankalar arası promosyon yarışı yapıldığı bugünlerde bazı bankalar promosyon rakamlarını maaşın iki katına kadar çıkardı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekliler maaş alacakları bankayı nasıl değiştirebilir? İşte detaylar...

Temmuz ayında emekli maaşına yüzde 25'lik bir zam yapılarak 12 bin 500 TL olmuştu. 2017 yılında SGK ile bankalar arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda; banka ile 3 yıllık taahhütname imzalayan emekli müşterilerine promosyon sunulmaya başlamıştı.

Emekli müşterisine daha fazla sahip olmak isteyen bankalar ise promosyon miktarını ek ödemeler ve avantajlar ile artırarak müşteri sayısında artış sağlamaya devam ediyor. Bankalar adeta emekli müşteri yarışındayken promosyon tutarları ise 24 bin TL'ye kadar çıktı.

Posta'nın haberine göre, bankası ile olan 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Ayrıca daha avantajlı bir banka bulunduğu noktada 3 yılın dolmasına da gerek yok sadece maaşını aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bu işlem, maaşın taşınacağı bankayla görüşerek veya e-Devlet üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, emekli kaldığı süre için de aldığı promosyonu korur. Örneğin, ocak ayında 10 bin lira peşin promosyon alarak 3 yıllık (36 ay) sözleşme imzalayan bir emekli, eylül ayında başka bir bankaya geçmek isterse 8 aylık dönemin promosyonunu (2 bin 222 lira) almış olacak.
Kalan 28 aylık dönemin promosyonu olan 7 bin 778 lirayı ise iade edecek. Yeni geçtiği bankadan ise tekrar peşin promosyon alacaktır. Yeni promosyon 12 bin 500 lira olursa kazanç 2 bin 500 lira, 15 bin lira olursa kazanç 5 bin lira olacaktır.

DUL VE YETİMLER DE BAŞVURABİLİR

Emeklinin dul ve yetimleri de aldıkları maaşa göre promosyon talebinde bulunabilir. Şu anda 10 bin liranın altındaki dul ve yetim maaşlarına ödenen promosyon 5 bin lira civarındadır.

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İŞTE GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI (EYLÜL 2024)

SÖZLEŞME YENİLENMELİ

SÖZLEŞME YENİLENMELİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz’da açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 24.73, memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31 olarak belirlenmişti.

Örneğin, daha önce maaşı 15 bin liranın altında olduğu için 8 bin lira promosyon alan bir emekli, maaşı zamla birlikte 15 bin lirayı aştıysa, en az 10 bin lira promosyon alabilecektir. Bu durumda bankayla sözleşmenin güncellenmesi gerekecektir.

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ

                                                             ZİRAAT BANKASI-HALKBANK

Kamu bankalarından maaş alan emekliler 12 bin liraya varan promosyondan yararlanabiliyor. Maaşlara göre belirlenen tutarlar şöyle:


MAAŞ PROMOSYON 10.000 TL’ye kadar 5.000 TL 10.000 TL-14.999 TL 8.000 TL15.000 TL19.999 TL 10.000 TL20.000 TL ve üzeri 12.000 TL


                                                                                   İŞ BANKASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 31 Aralık 2024 tarihine kadar maaşını taşıyan emekliye 12 bin liraya varan nakit promosyon ödüyor. Banka maaşını taşıyan emeklilere özel ayrıcalıklar tanımlıyor.

                                                                             YAPI KREDİ

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere maaş tutarına göre 15 bin lira promosyon ödüyor.


Buna göre; aylık net geliri 10 bin ila 14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin lira; 15 bin lira ila 19 bin 999 lira arasında olanlara 12 bin 500 lira; maaşı 20 bin liranın üzerinde olanlara da 15 bin lira nakit promosyon ödeniyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil uygulama kullanımında promosyon ek ödemeyle 18 bin liraya kadar çıkıyor.

                                                                                  ING

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin liraya varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına 3 bin liraya varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin lira varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Promosyon emekli
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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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