Bankalar emekli için promosyon güncellemesi yapıyor.. Maaşın iki katına kadar çıktı

Temmuz ayında emekli maaşına yüzde 25'lik bir zam yapılarak 12 bin 500 TL olmuştu. 2017 yılında SGK ile bankalar arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda; banka ile 3 yıllık taahhütname imzalayan emekli müşterilerine promosyon sunulmaya başlamıştı.
Emekli müşterisine daha fazla sahip olmak isteyen bankalar ise promosyon miktarını ek ödemeler ve avantajlar ile artırarak müşteri sayısında artış sağlamaya devam ediyor. Bankalar adeta emekli müşteri yarışındayken promosyon tutarları ise 24 bin TL'ye kadar çıktı.
Posta'nın haberine göre, bankası ile olan 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Ayrıca daha avantajlı bir banka bulunduğu noktada 3 yılın dolmasına da gerek yok sadece maaşını aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bu işlem, maaşın taşınacağı bankayla görüşerek veya e-Devlet üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebilir.
Ayrıca, emekli kaldığı süre için de aldığı promosyonu korur. Örneğin, ocak ayında 10 bin lira peşin promosyon alarak 3 yıllık (36 ay) sözleşme imzalayan bir emekli, eylül ayında başka bir bankaya geçmek isterse 8 aylık dönemin promosyonunu (2 bin 222 lira) almış olacak.
Kalan 28 aylık dönemin promosyonu olan 7 bin 778 lirayı ise iade edecek. Yeni geçtiği bankadan ise tekrar peşin promosyon alacaktır. Yeni promosyon 12 bin 500 lira olursa kazanç 2 bin 500 lira, 15 bin lira olursa kazanç 5 bin lira olacaktır.
Emeklinin dul ve yetimleri de aldıkları maaşa göre promosyon talebinde bulunabilir. Şu anda 10 bin liranın altındaki dul ve yetim maaşlarına ödenen promosyon 5 bin lira civarındadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz’da açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 24.73, memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31 olarak belirlenmişti.
Örneğin, daha önce maaşı 15 bin liranın altında olduğu için 8 bin lira promosyon alan bir emekli, maaşı zamla birlikte 15 bin lirayı aştıysa, en az 10 bin lira promosyon alabilecektir. Bu durumda bankayla sözleşmenin güncellenmesi gerekecektir.
ZİRAAT BANKASI-HALKBANK
Kamu bankalarından maaş alan emekliler 12 bin liraya varan promosyondan yararlanabiliyor. Maaşlara göre belirlenen tutarlar şöyle:
MAAŞ PROMOSYON 10.000 TL’ye kadar 5.000 TL 10.000 TL-14.999 TL 8.000 TL15.000 TL19.999 TL 10.000 TL20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
İŞ BANKASI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 31 Aralık 2024 tarihine kadar maaşını taşıyan emekliye 12 bin liraya varan nakit promosyon ödüyor. Banka maaşını taşıyan emeklilere özel ayrıcalıklar tanımlıyor.
YAPI KREDİ
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere maaş tutarına göre 15 bin lira promosyon ödüyor.
Buna göre; aylık net geliri 10 bin ila 14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin lira; 15 bin lira ila 19 bin 999 lira arasında olanlara 12 bin 500 lira; maaşı 20 bin liranın üzerinde olanlara da 15 bin lira nakit promosyon ödeniyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil uygulama kullanımında promosyon ek ödemeyle 18 bin liraya kadar çıkıyor.
ING
Emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin liraya varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına 3 bin liraya varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin lira varan nakit promosyon imkanı sunuyor.