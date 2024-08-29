Bankaların mevduat faizleri güncellendi... 1 Milyon liranın getiresi rekor seviyeye ulaştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayında aldığı faiz kararının ardından, bankalar da faiz oranlarını güncelledi. Bazı bankalar, yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 53'e varan faiz fırsatları sunmaya başladı.

Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...