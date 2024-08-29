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Bankaların mevduat faizleri güncellendi... 1 Milyon liranın getiresi rekor seviyeye ulaştı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.08.2024 16:03
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aylık faiz kararıyla beraber bankaların mevduat faizlerindeki oranlar değişiklik gösteriyor. Bankaların faiz oranlarını güncellemesiyle beraber 1 milyon liranın aylık getirisi zirveye ulaştı. Peki hani banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayında aldığı faiz kararının ardından, bankalar da faiz oranlarını güncelledi. Bazı bankalar, yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 53'e varan faiz fırsatları sunmaya başladı.

Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...

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BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ... 1 MİLYONUN GETİRİSİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI!

FİBA BANKA

FİBA BANKA

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

Net Kazanç: 42.054,64 TL

HSBC

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL

Net Kazanç: 41.245,9 TL

İNG BANK

İNG BANK

Faiz oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL

Net Kazanç: 41.245,9 TL

ALTERNATİF BANK

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL

Net Kazanç: 42.863,39 TL

DENİZBANK

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

Net Kazanç: 38.819,67 TL

Anahtar Kelimeler:
TCMB banka mevduat faizi
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