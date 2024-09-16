Başkan Avdagiç 12 madde sıraladı... Tazminat davalarından 2025 emekli aylığına kadar! 'Günlük asgari ücretin yüzde 50’sinin altına düşmemeli'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile İTO Eylül ayı meclis toplantısında bir araya geldi.

Avdagiç, İTO'nun 800 bin üyesi olduğu aktararak Bakan Işıkhan'ı bu üyeler adına ağırladıklarını ifade etti. Avdagiç, “Bu, şu anlama geliyor. İTO olarak Türk çalışma hayatının odağında olan bir meslek örgütüyüz. En büyük işveren temsilcisi biziz. En çok çalışan sayısı, bizim üye firmalarımızda bulunuyor. Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla çok sıkı çalışıyor, sürekli iletişim içinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Avdagiç, “Kısa çalışma ödeneğinin ekonomik şartlardan dolayı istihdamını koruması gereken firmalar için etkin olarak kullanılması konusunda daha esnek bir yaklaşım beklentisi içinde olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır