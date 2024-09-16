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Başkan Avdagiç 12 madde sıraladı... Tazminat davalarından 2025 emekli aylığına kadar! 'Günlük asgari ücretin yüzde 50’sinin altına düşmemeli'

16.09.2024 10:28
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuk olduğu İTO Eylül ayı meclis toplantısında iş hayatına dair beklentilerini sıraladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile İTO Eylül ayı meclis toplantısında bir araya geldi.

Avdagiç, İTO'nun 800 bin üyesi olduğu aktararak Bakan Işıkhan'ı bu üyeler adına ağırladıklarını ifade etti. Avdagiç, “Bu, şu anlama geliyor. İTO olarak Türk çalışma hayatının odağında olan bir meslek örgütüyüz. En büyük işveren temsilcisi biziz. En çok çalışan sayısı, bizim üye firmalarımızda bulunuyor. Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla çok sıkı çalışıyor, sürekli iletişim içinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Avdagiç, “Kısa çalışma ödeneğinin ekonomik şartlardan dolayı istihdamını koruması gereken firmalar için etkin olarak kullanılması konusunda daha esnek bir yaklaşım beklentisi içinde olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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İŞTE O 12 MADDE...

Avdagiç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan beklenenleri de 12 madde halinde açıkladı. Avdagiç, şu şekilde bir sıralama yaptı:

İŞ KANUNU'NDA DÜZENLEME TALEBİ

İŞ KANUNU'NDA DÜZENLEME TALEBİ

1) İş Kanunu’nun ‘ekonomi dostu’ olacak şekilde güncellenmesi, iş dünyasının temel önceliklerinden biri. Ülkemizde kıdem tazminatı, işsizlik sigortası, işe iade tazminatı, sendikal tazminat gibi iş hayatına ilişkin pek çok katı düzenleme, işverenin ilave istihdama yönelmesini zorlaştırıyor. İşveren ve işçiyi hukuki olarak karşı karşıya getiren düzenlemelerin gözden geçirilmesi fayda getirecektir.

2) Kısa çalışma ödeneğinin ekonomik şartlardan dolayı istihdamını koruması gereken firmalar için etkin olarak kullanılması konusunda daha esnek bir yaklaşımın beklentisi içindeyiz.

"ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 50'SİNİN ALTINA DÜŞMEMELİ"

"ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 50'SİNİN ALTINA DÜŞMEMELİ"

3) Gelir vergisi dilimleri ve SGK üst limiti gözden geçirilmeli. Gelir vergisi ve SGK priminden muaf tutulan yemek bedeli istisnasının, güncel koşullara göre revize edilmesi ve günlük asgari ücretin yüzde 50’sinin altına düşmemesi yarar getirecektir.

4) İş mahkemelerinde açılan alacak ve tazminat davalarına ilişkin zamanaşımı sürelerinin 1 yıl ile sınırlandırılması önem taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
sgk Şekib Avdagiç
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