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Başvurular için son saatler! İşletmelere 30 bin ila 75 bin TL'ye kadar faizsiz destek!

07.07.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsten dolayı pek çok işletme büyük zorluklar yaşadı. Vatandaşın yaşadığı bu zorlukları aşması için işletmelere 30 bin ila 75 bin TL’ye kadar faizsiz destek sağlandı. Bu destekten yararlanmak için son başvuru tarihini kaçırmayın.

2020 yılının mart ayından beri ülkemizde etkili olan koronavirüs, hem manevi hem de maddi anlamda pek çok zorluğu da beraberinde getirdi. Pandemide önlem almak amacıyla pek çok kez sokağa çıkma yasakları ilan edilmişti. Bu yasaklar belki de en çok işletmeleri etkiledi. Borçlanan işletme sahiplerine destek amacıyla 35 bin ila 75 bin TL’ye varan faizsiz destek sağlanıyor. Başvurular için ise sayılı saatler kaldı.

İşletmelere 30 - 75 bin TL'ye varan destek!

Pandemiden etkilenen işletme sahiplerine destek amacıyla hükümet, 35 bin ile 75 bin TL’ye kadar destek paketi sundu. KOSGEB'in Hızlı Destek Programı'nın ikinci etabı için son güne girildi. Destek için başvurular 9 Temmuz saat 23:59'da sona erecek.
Mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektöründeki yenilikçi genç işletmelere 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' kapsamında sermaye desteği sağlanacak.

BAŞVURU İÇİN TEMİNAT YOK

BAŞVURU İÇİN TEMİNAT YOK
İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak. Yenilikçi genç işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek. Ödemeler 3 taksitte yapılacak. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan işletmenin aktif olduğu ve istihdamını Mart 2020'deki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecek.
İşletmelere verilecek geri ödemeli desteğin üst limiti; mikro işletmeler için aylık 10 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam azami 30 bin, küçük işletmeler için de aylık 25 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam azami 75 bin lira olarak belirlendi.

GERİ ÖDEMELER 3 YIL SONRA

GERİ ÖDEMELER 3 YIL SONRA
Faizsiz desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
vatandaşada bi kıyak yapsana kanki bizde çekelim faizsiz cüzzi bişeyler
tamam artık troller krediyi çeker borsaya gider ödeme zamanı gelincede iflas ettik derler. hahahaha

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