Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Asgari ücretlinin maaşına 823 lira ilave…

Kurban Bayramı 8 Temmuz arife günü saat 13’ten sonra başladı ve 12 Temmuz’da sona erecek. 9,5 günlük tatil ise sadece kamu çalışanları için geçerli olacak. Bayram boyunca tatil planları yapanların yanında marketinden fırınına, imalatçısından ihracatçısına kadar birçok sektörde 100 binlerce işçi çalışmaya devam edecek. Yasalar bu fedakarlığa karşı işçilere önemli haklar sağlıyor. Bunlardan en önemlisi çift yevmiye. Bayram çalışması maaşlara da yansıyacak. Peki bayramda çalışmanın yasal koşulları neler? İşte yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren bayram çalışması haberinin detayları…

Bayram ve hafta sonu tatil günleri yasalarla belirlenmiş olup, bu günlerde çalışılması halinde de ödenecek ücret yine yasa ile belirlenerek çalışanların hakları Anayasa hükmünce yasal koruma alına alınmıştır. Uygulamada ulusal bayram ve genel tatil günleri ve bu günlerde çalışanlara ödenecek ücret konusunda çoğu işyerlerinde yanlış uygulamalar yapıldığı görülmektedir.