BDDK açıkladı: Banka mevduatı ile zengin olan 10 şehir belli oldu

Yüksek enflasyondan korunmaya çalışan vatandaş, parasını farklı yatırım araçlarına yatırarak değer kaybetmemesini sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda son zamanlarda borsa yatırım için dikkat çekse de vatandaş vadeli hesaplar ile parasını korumaya devam ediyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye'de mevduat hesaplarıyla zengin olan 10 şehiri açıkladı. BDDK'nın açıkladığı şehirler arasında birinciliği yine aynı il korudu. İşte banka faiziyle zengin olan 10 şehir...
6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin Lira
2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin Lira
848 milyar 34 milyon 420 bin Lira
513 milyar 842 milyon 573 bin Lira
442 milyar 526 milyon 694 bin Lira