FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BDDK açıkladı: Banka mevduatı ile zengin olan 10 şehir belli oldu

BDDK açıkladı: Banka mevduatı ile zengin olan 10 şehir belli oldu

MynetX MynetX
13.08.2024 14:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalardaki mevduatlar ile ilgili araştırmasını yayınladı. BDDK'nın yaptığı açıklamaya göre, banka faiziyle zengin olan 10 il belli oldu. İşte o iller...

Yüksek enflasyondan korunmaya çalışan vatandaş, parasını farklı yatırım araçlarına yatırarak değer kaybetmemesini sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda son zamanlarda borsa yatırım için dikkat çekse de vatandaş vadeli hesaplar ile parasını korumaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye'de mevduat hesaplarıyla zengin olan 10 şehiri açıkladı. BDDK'nın açıkladığı şehirler arasında birinciliği yine aynı il korudu. İşte banka faiziyle zengin olan 10 şehir...

Önceki İçerik Sonraki İçerik

İŞTE MERAK EDİLEN O ŞEHİRLER

İSTANBUL

İSTANBUL

6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin Lira

ANKARA

ANKARA

2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin Lira

İZMİR

İZMİR

848 milyar 34 milyon 420 bin Lira

ANTALYA

ANTALYA

513 milyar 842 milyon 573 bin Lira

BURSA

BURSA

442 milyar 526 milyon 694 bin Lira

Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul bddk mevduat faizi
En Çok Okunan Haberler
15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor

15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor

İzin paralarına 5 yıl sınırı! Çalışan milyonları ilgilendiriyor: Bu süreyi kaçırana ödeme yok

İzin paralarına 5 yıl sınırı! Çalışan milyonları ilgilendiriyor: Bu süreyi kaçırana ödeme yok

Japon uzmandan deprem uyarısı: 32 ili tek tek saydı

Japon uzmandan deprem uyarısı: 32 ili tek tek saydı

Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Ağustos fiyatları belli oldu: En ucuz 10 araç listelerde yerini aldı

Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Ağustos fiyatları belli oldu: En ucuz 10 araç listelerde yerini aldı

23 bin TL'yi ezip geçtiler, 71 bin lira yaptılar

23 bin TL'yi ezip geçtiler, 71 bin lira yaptılar

Hem ons altın hem de gram altın tahmini

Hem ons altın hem de gram altın tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.