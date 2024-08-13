BDDK açıkladı: Banka mevduatı ile zengin olan 10 şehir belli oldu

Yüksek enflasyondan korunmaya çalışan vatandaş, parasını farklı yatırım araçlarına yatırarak değer kaybetmemesini sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda son zamanlarda borsa yatırım için dikkat çekse de vatandaş vadeli hesaplar ile parasını korumaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye'de mevduat hesaplarıyla zengin olan 10 şehiri açıkladı. BDDK'nın açıkladığı şehirler arasında birinciliği yine aynı il korudu. İşte banka faiziyle zengin olan 10 şehir...