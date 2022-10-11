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Bim 11 Ekim Aktüel Kataloğu yayınlandı! Kahvaltılık ve temel gıdalarda indirim! İşte 11 Ekim Aktüel Bim Kataloğu!

11.10.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği market zincirlerinden biri olan Bim'de 11 Ekim'den itibaren geçerli kampanyalı ürünler yayınlandı. Kahvaltılık ve temel gıda ürünlerinin 'Haftanın Önerileri' arasına girdiği görülüyor.

Hesaplı market zincirlerinden biri olan Bim, güncel aktüel kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Aktüel katalogda ağırlıklı olarak kahvaltılık ürünleri, temel gıda ve kişisel bakım ürünleri yer aldı. İşte 11 Ekim Aktüel Bim Kataloğu!

BİM HAKKINDA

BİM (Birleşik Mağazalar AŞ) 1995 yılında 21 mağaza ile faaliyetlerine başladı. Bim'im ana ilkesi temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Portföyünde yaklaşık 850 ürün bulunduruyor.

BİM bünyesinde 2021 yıl sonu itibarıyla 3.723’ü ofis, 6.437’si depo ve 60.037’si mağazalarda olmak üzere konsolide bazda toplam 70.197 kişi istihdam edildi.

BİM 11 EKİM AKTÜEL KATALOG

11 Ekim itibarıyla laktozsuz yoğurt (750 gram) 17,50 TL'den satılacak. Siyah çay ise (400 gram) 64,50 TL'den satılacak.
Tam yağlı kaşar peyniri (600 gram) 79 TL'den, yarım yağlı içim süzme peynir ise (900 gram) 59 TL'den müşteriye sunuluyor.
Duş jeli (1000 ml) 27,50 TL, kil maskesi (100 ml) 22,50 TL'den satılıyor.
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Bim katalog
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