Bim 11 Ekim Aktüel Kataloğu yayınlandı! Kahvaltılık ve temel gıdalarda indirim! İşte 11 Ekim Aktüel Bim Kataloğu!

Hesaplı market zincirlerinden biri olan Bim, güncel aktüel kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Aktüel katalogda ağırlıklı olarak kahvaltılık ürünleri, temel gıda ve kişisel bakım ürünleri yer aldı. İşte 11 Ekim Aktüel Bim Kataloğu!

BİM HAKKINDA

BİM (Birleşik Mağazalar AŞ) 1995 yılında 21 mağaza ile faaliyetlerine başladı. Bim'im ana ilkesi temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Portföyünde yaklaşık 850 ürün bulunduruyor.

BİM bünyesinde 2021 yıl sonu itibarıyla 3.723’ü ofis, 6.437’si depo ve 60.037’si mağazalarda olmak üzere konsolide bazda toplam 70.197 kişi istihdam edildi.