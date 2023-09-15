BİM'den ev hanımları için büyük fırsat! Cam şekerlik 19,90, çelik termos 99 TL! 15 Eylül 2023 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Eylül - 19 Eylül tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünlerin listesi geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Buna göre cam şekerlik 19,90, çelik termos 99 TL'ye satışa sunuldu. 15 Eylül 2023 Cuma gününe ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.