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BİM'den Eylül fırsatı! Elektrikli bisiklet 11.999 TL, akıllı baskül 245,00 TL! 15 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

13.09.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu sayfalarında dikkat çeken ürünler yer aldı. Havaların iyi olduğu şu günlerde Eylül ayının keyfini doyasıya çıkarmak isteyen kişiler için elektrikli bisiklet 11.999 TL'den satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda yayımlanan bilgilere göre akıllı baskül 245,00 TL, bluetooth kulaklık 399 TL olacak. Peki, 15 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ayrıntılar...

BİM aktüel ürünler kataloğu Eylül ayına özel indirimleri ile dikkat çekti. Katalogda sonbaharın son sıcak günlerinde dışarıda keyifli vakit geçirmek isteyenler için sunulan indirimli ürünler dikkat çekti. BİM aktüel ürünler kataloğu internette araştırılıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğuna göre 15 Eylül 2023 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 15 EYLÜL 2023

Katlanabilir elektrikli bisiklet 16.999 TL

Katlanabilir elektrikli bisiklet 11.999 TL

55 İnç UHD Smart TV 9.999 TL

Elektrikli vakumlu siyah nokta temizleyici 199 TL

Led şarjlı ayna 99 TL

Set üstü bulaşık makinesi 5.999,00 TL

Ayaklı cam çay bardağı 129 TL

Cam şekerlik 49,50 TL

Cam büyük servis tabağı 99 TL

Beyaz cam ankastre set 5.699 TL

Çelik termos 179 TL

Kol saati ve bnileklik seti 179 TL

Şal 44,50 TL

Blok Seti 69 TL

Temizlik seti 109 TL

Banyo seti 199 TL

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