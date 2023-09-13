BİM'den Eylül fırsatı! Elektrikli bisiklet 11.999 TL, akıllı baskül 245,00 TL! 15 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu Eylül ayına özel indirimleri ile dikkat çekti. Katalogda sonbaharın son sıcak günlerinde dışarıda keyifli vakit geçirmek isteyenler için sunulan indirimli ürünler dikkat çekti. BİM aktüel ürünler kataloğu internette araştırılıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğuna göre 15 Eylül 2023 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünler...