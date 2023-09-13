BİM'den Eylül fırsatı! Elektrikli bisiklet 11.999 TL, akıllı baskül 245,00 TL! 15 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu Eylül ayına özel indirimleri ile dikkat çekti. Katalogda sonbaharın son sıcak günlerinde dışarıda keyifli vakit geçirmek isteyenler için sunulan indirimli ürünler dikkat çekti. BİM aktüel ürünler kataloğu internette araştırılıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğuna göre 15 Eylül 2023 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünler...
Katlanabilir elektrikli bisiklet 16.999 TL
Katlanabilir elektrikli bisiklet 11.999 TL
55 İnç UHD Smart TV 9.999 TL
Elektrikli vakumlu siyah nokta temizleyici 199 TL
Led şarjlı ayna 99 TL
Set üstü bulaşık makinesi 5.999,00 TL
Ayaklı cam çay bardağı 129 TL
Cam şekerlik 49,50 TL
Cam büyük servis tabağı 99 TL
Beyaz cam ankastre set 5.699 TL
Çelik termos 179 TL
Kol saati ve bnileklik seti 179 TL
Şal 44,50 TL
Blok Seti 69 TL
Temizlik seti 109 TL
Banyo seti 199 TL