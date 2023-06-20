BİM'den yaz fırsatı! Elektrikli bisiklet 11,999,00 TL, piknik çantası 85 TL! İşte 20-23 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yaza aylarına özel indirimleri ile ön plana çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan bilgilere göre; 20-23 Haziran'da elektirkli bisiklet 11,999,00 TL, piknik çantası 85 TL, mangal 159,00 TL, musluklu termos 139,00 TL, buzluk termos ise 599 TL. İşte 20-23 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta buzluk termos, mangal, kilim, derin dondurucu, dolap ve televizyon seçenekleri ön plana çıktı.
Yüzde 1 Yağlı Süt 4x1 L 59 TL
Pirinç 5 kg 81,50 TL
10 İçli Köfte 320 g 32,50 TL
Ton Balığı 3x75 g 44,75 TL
Sos Çeşitleri 28,50 TL
Kova Terayağı 159 TL
Dolgulu Sütlü Çikolata 100 g 16,50 TL
Soğuk Baklava Fıstıklı 400 g 75 TL
Bebek Bezi 162,50 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 49,50 TL
Toz Deterjan 7 kg 155 TL
55 İnç UHD Android Led Tv 6.999 TL
Tezgahaltı Buzdolabı 2.699 TL
4 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.399 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL
Beyaz Ankastre Set 4.399 TL
Dijital Mikrodalga Fırın 1.299 TL
Bıçak Bileyici 99 TL
Elektronik Su Pompası 59 TL