BİM'den yaz fırsatı! Elektrikli bisiklet 11,999,00 TL, piknik çantası 85 TL! İşte 20-23 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yaza aylarına özel indirimleri ile ön plana çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan bilgilere göre; 20-23 Haziran'da elektirkli bisiklet 11,999,00 TL, piknik çantası 85 TL, mangal 159,00 TL, musluklu termos 139,00 TL, buzluk termos ise 599 TL. İşte 20-23 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'DEN YAZ AYLARINA ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta buzluk termos, mangal, kilim, derin dondurucu, dolap ve televizyon seçenekleri ön plana çıktı.