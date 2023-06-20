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BİM'den yaz fırsatı! Elektrikli bisiklet 11,999,00 TL, piknik çantası 85 TL! İşte 20-23 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

20.06.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM yaz aylarına özel ürünleri satışa çıkardı. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünlerin yayımlandığı katalogda 11,999,00 TL'lik elektrikli bisiklet dikkat çekti. Peki, 20 - 23 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunda yayımlanan bilgilere göre indirimli ürünler…

BİM aktüel ürünler kataloğu yaza aylarına özel indirimleri ile ön plana çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan bilgilere göre; 20-23 Haziran'da elektirkli bisiklet 11,999,00 TL, piknik çantası 85 TL, mangal 159,00 TL, musluklu termos 139,00 TL, buzluk termos ise 599 TL. İşte 20-23 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'DEN YAZ AYLARINA ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta buzluk termos, mangal, kilim, derin dondurucu, dolap ve televizyon seçenekleri ön plana çıktı.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (20-23 HAZİRAN 2023)

Yüzde 1 Yağlı Süt 4x1 L 59 TL

Pirinç 5 kg 81,50 TL

10 İçli Köfte 320 g 32,50 TL

Ton Balığı 3x75 g 44,75 TL

Sos Çeşitleri 28,50 TL

Kova Terayağı 159 TL

Dolgulu Sütlü Çikolata 100 g 16,50 TL

Soğuk Baklava Fıstıklı 400 g 75 TL

Bebek Bezi 162,50 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 49,50 TL

Toz Deterjan 7 kg 155 TL

55 İnç UHD Android Led Tv 6.999 TL

Tezgahaltı Buzdolabı 2.699 TL

4 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.399 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL

Beyaz Ankastre Set 4.399 TL

Dijital Mikrodalga Fırın 1.299 TL

Bıçak Bileyici 99 TL

Elektronik Su Pompası 59 TL

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