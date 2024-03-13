Borçlular dikkat: SGK uzmanından gündem olacak prim kulisi! Yüzde 3'e dikkat çekti, yapılandırma mı geliyor?

Sosyal Sigortalar (SGK) ve genel sağlık sigortası kanununun 89. maddesi kapsamında gecikme cezası oranı yeniden belirlendi.SGK Uzmanı Melis Elmen, daha önceki yapılandırmaları hatırlatarak, "Yapılandırma döneminden önce bir artış yapılır, daha sonra bir yapılandırma çıkar." dedi. Elmen, "Tabii bu yüzde yüz açıklanmış bir şey değil" diyerek borçluları uyardı ve "Aktif borçlarını kapatabiliyorlarsa kapatmalarında fayda var." önerisinde bulundu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bu kapsamda yasanın ilgili maddesinde yer alan gecikme cezası oranı, kanuni oran olan yüzde 3 olarak belirlendi.
Sözcü TV'de yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen şu ifadeleri kullandı:
"Genel Sağlık Sigortası; çalışmayan, eşinin sosyal güvencesi olmayan otomatik olarak borç çıkar GSS adında. Tamamen muhtaçlık belgesi almanız lazım."
"GSS borcu olanlara gecikme zammına faiz geldi. SGK, 'Ben sana bunu aydan aya çıkarıyorum, ödemezsen faizini artırırım' diyor."
"Bunun yanında BağKur prim borçları vardır. Kişinin şirketi vardır, devlete emeklilikle ilgili her ay ödemesi gereken prim var."
"Kulis bilgisi olarak geçeyim, bir yapılandırma bekleniyor, vergi ve Bağkur yapılandırması... Sosyal Güvenlik kasasına doğru çok fazla borç birikmiş durumda. Bu sebepten bir yapılandırma bekleniyor."