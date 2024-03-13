Borçlular dikkat: SGK uzmanından gündem olacak prim kulisi! Yüzde 3'e dikkat çekti, yapılandırma mı geliyor?

Sosyal Sigortalar (SGK) ve genel sağlık sigortası kanununun 89. maddesi kapsamında gecikme cezası oranı yeniden belirlendi.SGK Uzmanı Melis Elmen, daha önceki yapılandırmaları hatırlatarak, "Yapılandırma döneminden önce bir artış yapılır, daha sonra bir yapılandırma çıkar." dedi. Elmen, "Tabii bu yüzde yüz açıklanmış bir şey değil" diyerek borçluları uyardı ve "Aktif borçlarını kapatabiliyorlarsa kapatmalarında fayda var." önerisinde bulundu.



