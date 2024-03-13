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  4. Borçlular dikkat: SGK uzmanından gündem olacak prim kulisi! Yüzde 3'e dikkat çekti, yapılandırma mı geliyor?

Borçlular dikkat: SGK uzmanından gündem olacak prim kulisi! Yüzde 3'e dikkat çekti, yapılandırma mı geliyor?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.03.2024 09:41
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Prim borçlularını ilgilendiren karar dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre SGK prim ve diğer alacakları için gecikme faizi yükseltildi. SGK uzmanından özellikle BağKurluları etkileyecek kulis bilgisi geldi. Yapılandırma mı geliyor?

Sosyal Sigortalar (SGK) ve genel sağlık sigortası kanununun 89. maddesi kapsamında gecikme cezası oranı yeniden belirlendi.SGK Uzmanı Melis Elmen, daha önceki yapılandırmaları hatırlatarak, "Yapılandırma döneminden önce bir artış yapılır, daha sonra bir yapılandırma çıkar." dedi. Elmen, "Tabii bu yüzde yüz açıklanmış bir şey değil" diyerek borçluları uyardı ve "Aktif borçlarını kapatabiliyorlarsa kapatmalarında fayda var." önerisinde bulundu.

Anlık Borsa

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bu kapsamda yasanın ilgili maddesinde yer alan gecikme cezası oranı, kanuni oran olan yüzde 3 olarak belirlendi.

Sözcü TV'de yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen şu ifadeleri kullandı:


"Genel Sağlık Sigortası; çalışmayan, eşinin sosyal güvencesi olmayan otomatik olarak borç çıkar GSS adında. Tamamen muhtaçlık belgesi almanız lazım."

"GSS borcu olanlara gecikme zammına faiz geldi. SGK, 'Ben sana bunu aydan aya çıkarıyorum, ödemezsen faizini artırırım' diyor."

"Bunun yanında BağKur prim borçları vardır. Kişinin şirketi vardır, devlete emeklilikle ilgili her ay ödemesi gereken prim var."

YAPILANDIRMA İÇİN KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

YAPILANDIRMA İÇİN KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

"Kulis bilgisi olarak geçeyim, bir yapılandırma bekleniyor, vergi ve Bağkur yapılandırması... Sosyal Güvenlik kasasına doğru çok fazla borç birikmiş durumda. Bu sebepten bir yapılandırma bekleniyor."

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Anahtar Kelimeler:
GSS prim bağkur Aylık gecikme faizi artırıldı mı
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