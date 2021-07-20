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Bu fırsat kaçmaz! Borcunu ucuza kapa, emekli ol!

20.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden biri olan emeklilik hakkında birçok kişinin bilmediği birçok detay bulunuyor. Özellikle SGK kapsamında çalışan kişiler için emeklilik bir hayli zor gözüküyor. Bağ-Kur’lular arasında ise primlerini ödemiş olanlar için çeşitli fırsatlar bulunuyor. Yapılandırma kapsamında, eski fiyattan borç ödemesi yapılarak borç daha ucuza ödenebiliyor.

Çalışan kesimin dört gözle beklediği emeklilik için birçok kolaylık bulunuyor. Özellikle Bağ-Kur’lular için yapılandırma fırsatları dikkat çekiyor. Bağ-Kur’a bağlı kişilerden geçmiş prim borçlarını ödememiş olanlara yapılandırma kapsamında birçok fırsat sunuluyor. Buna göre Bağ-Kur’lu kişilerin borçları eski borç fiyatından yapılacak ve bu şekilde Bağ-Kur’lular daha ucuza emekli olabilecek.

Devletten büyük destek!

Geçtiğimiz ay yasalaşan yapılandırma kapsamında birçok kolaylık sağlandı. Yapılandırmadaki fırsatlardan yararlanmak için başvuru süreci ise halen devam ediyor.
Yapılan açıklamaya göre borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, 30 Ağustos tarihine kadar başvurularını yapabilecek.
Devlete yapılan borçlardaki faizler ve cezalar da yapılandırma kapsamında giriyor. Buna göre bu tarz borçların tamamı siliniyor. Ana paraya ise enflasyon farkı ekleniyor.

Yüzde 90 indirim

Yüzde 90 indirim
Borçlarını peşin ödeyerek kapatmak isteyen kişilere eklenen enflasyon farkı ise yüzde 90 oranında siliniyor.
Borçlarını eşit taksitlerle ödemek isteyenler için ise 18 – 36 ay arasında bir vade imkanı sunuluyor. Yapılan taksitlendirme sonrasında taksitler, iki ayda bir ödeniyor.
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Anahtar Kelimeler:
sgk
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