Bu şartlara dikkat! Emekliye çifte kazanç...

İş yaşamında bir yıl aynı iş yerinde çalışanlar, işveren tarafından işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alabilmektedir. Aynı şekilde emeklilikte çalışmaya devam edenler de kıdem tazminatı alarak çifte kazanç sağlayabilir. Ancak emeklilikte çalışırken, maaşının kesintiye uğramaması için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Tüm detaylarıyla emeklilikte çalışma yaşamı ve koşullar…

EMEKLİLERİN KIDEM TAZMİNATI ALABİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Emekli olduktan sonra çalışma yaşamına devam edenler, diğer işçiler gibi kıdem tazminatı almak için 1 yıl aynı iş yerinde çalışmak zorundadır.

Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor.

Kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alınmaktadır.

Emekliler bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.