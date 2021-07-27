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Bu şartlara dikkat! Emekliye çifte kazanç...

27.07.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler çifte kazanç imkânına sahip olabiliyor. Nasıl ki işçiyken kıdem tazminatı alabiliyorsanız, emekliyken çalışanlar da aynı fırsattan yararlanabiliyor. İşte gereken şartlar…

İş yaşamında bir yıl aynı iş yerinde çalışanlar, işveren tarafından işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alabilmektedir. Aynı şekilde emeklilikte çalışmaya devam edenler de kıdem tazminatı alarak çifte kazanç sağlayabilir. Ancak emeklilikte çalışırken, maaşının kesintiye uğramaması için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Tüm detaylarıyla emeklilikte çalışma yaşamı ve koşullar…

EMEKLİLERİN KIDEM TAZMİNATI ALABİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Emekli olduktan sonra çalışma yaşamına devam edenler, diğer işçiler gibi kıdem tazminatı almak için 1 yıl aynı iş yerinde çalışmak zorundadır.
Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor.
Kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alınmaktadır.
Emekliler bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.
Ancak emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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