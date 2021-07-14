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Bu tarihlerde çalışanlar alacak! En az 518 TL’lik ödeme fırsatı

14.07.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz tarihinin resmi tatil olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz ve Kurban Bayramı tatilini birleştirmesi ile beraber 9 gün süreyle bazı sektörler kapalı olacak. Bunun yanında 15 Temmuz ve Kurban Bayramı tatillerinde çalışacak olan da birçok işçi bulunuyor. Bu kapsamda hem 15 Temmuz hem de bayram tatilindeki 5.5 günlük sürede çalışacak olan işçilere ekstradan ödeme yapılacak. Buna göre bu süreler içerisinde çalışan işçilere normal ücretlerine ek olarak 518 TL’lik bir ödeme yapılacak.

15 Temmuz tarihinin resmi tatil olması ve hemen ardından Kurban Bayramı tatilinin gelmesiyle beraber 9 günlük bir tatil ilan edildi. Bu 9 günlük sürede bazı işletmeler çalışmıyorken, milyonlarca işletme ise hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda bayram tatilinde ve 15 Temmuz resmi tatilinde çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için maaşının günlük oranında ek ücret ödemesi yapılacak.

Bu günlerde çalışanlara ilave ödeme yapılacak!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ve Kurban Bayramı'nda bazı sektörler 9 günlük bir tatil yapıyorken, bazı sektörler ise bu süreçte de çalışmaya devam edecek.
5.5 günlük süreçte çalışan işçilere ise ek ücret ödemesi yapılacak.
Resmi tatil ve bayramlarda birçok işletme çalışmıyor. Bu süreç içerisinde çalışmayan işçiler ise ay sonunda maaşlarını tam almaya devam ediyor. Bu günlerde çalışacak olan işçilere ise maaşlarına ek olarak ödeme yapılıyor.
3 bin lira maaş alan bir işçinin günlük maaşı 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçi bayram tatillerinde ve resmi tatillerde çalışması durumunda, çalıştığı her gün için ekstradan 100 lira daha ödeme alıyor.
Bayram ve resmi tatillerde çalışan işçilerin ücretleri nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine işçiye izin kullandırma ise mevzuata aykırı bir durum olduğundan yapılamıyor.
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