Çalışana kıdem tazminatı dışında ek tazminat hakkı! Sadece 6 ay çalışmak yetiyor

Hem işçiyi hem de işvereni korumak adına yasalar birçok düzenleme içeriyor. Çalışanları koruyan haklardan birisi de kıdem tazminatı. En az 1 sene boyunca çalışmış bir işçi, eğer kendi talebi olmaksızın işten çıkarılırsa kıdem tazminatı alabiliyor. Burada 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde bazı istisnalar da sayılıyor.

İhbar tazminatı nasıl alınır?

İstifa edildiğinde ve bazı durumlarda çalışanın kıdem tazminatı alması mümkün. Kıdem tazminatı hesaplanırken her sene için bir brüt ücret olarak veriliyor.

Bu ücretin miktarı belirlenirken de yalnızca maaş değil yıl içinde düzenli olarak ödenen bütün paralar hesaba dahil ediliyor.

İşi bırakan işçiler için ikinci bir tazminat ödemesi daha yapılıyor. Bu tazminata "ihbar tazminatı" deniliyor.

Sadece 6 ay çalışmak yetiyor İhbar tazminatını almak için kıdem tazminatını hak etme şartı bulunmuyor. İhbar tazminatını almak için 1 sene değil 6 ay çalışmak yeterli.