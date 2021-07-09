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Çalışana SMS ile düşük faizli kredi fırsatı! 3 ay geri ödeme yok!

09.07.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber birçok banka kampanyalı bayram kredilerini duyurmaya başladı. Özellikle kamu bankaları tarafından yapılan kampanyalı kredi fırsatları ise dikkat çekiyor. Kamu bankası olan Vakıfbank, tüm ihtiyaçlar için 36 ay vade ile ‘Bayram kredisi kampanyası’nı duyurdu. Vakıfbank’ın bu kampanyası kapsamında aylık akdi faiz oranı da 1.51’e düşürüldü. Binlerce kişinin faydalanabileceği kampanyalı kredi, aynı zamanda 3 ay da ertelemeli olarak sunuluyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala birçok banka kampanyalı kredilerini duyurmaya başladı. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank’ta ‘Bayram kredisi kampanyası’nı vatandaşlara açıkladı. Kampanya kredisi kapsamında özel sektör çalışanları, emekliler ve kamu personelleri yararlanabiliyor. 3 ay ertelemeli kredi ödemesi için faizler 1.51’den başlarken, kredinin ödeme vadesi ise 36 ay olarak açıklandı.

Düşük faizli kredi fırsatı!

Kamu bankalarında diğer özel bankalara göre daha az kredi imkanı sunuluyor. Bunlardan biri olan Vakıfbank, Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlara kredi kolaylıkları sunmaya devam ediyor. Başvuruları devam eden kredi için ödeme vadesi 36 ay olarak açıklandı.
'Bayram Kredisi Kampanyası' kapsamında verilen kredi de aylık akdi faiz oranlarının 1.51’den başlayacağı açıklandı. Kampanya kredisi kapsamında özel sektör çalışanları, emekliler ve kamu personelleri 3 ay geri ödemesiz krediden yararlanabiliyor.
Vakıfbank 'Bayram Kredisi Kampanyası' kapsamında çalışanlar SMS ile anında başvuru yaparak kredi imkanına sahip olabiliyor.

SMS ile kredi başvurusu yapmak için;

SMS ile kredi başvurusu yapmak için;
Vakıfbank 'Bayram Kredisi Kampanyası'ndan SMS ile yararlanmak için KREDI, TC Kimlik numarası, Aylık Gelir yazarak 5724’e gönderebilirsiniz.
Örnek SMS; KREDI 11111111111 3000
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
VakıfBank
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