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Çanakkale Köprüsü açılış için gün sayıyor! Yapımı 3,1milyar euro, geçiş ücreti ise 15...

09.02.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından geçiş ücretinin 15 euro olarak duyurulan projenin yapımını üstlenen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “kim olursa olsun, bu otoyolu ve köprüyü 3,1 milyar eurodan daha aşağıya yapamazdı. Bu kadar iddialıyım" dedi.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor. Boğazın, "gerdanlığına" kavuşmasına sayılı günler kala köprüde son çalışmalar yapılıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımını üstlenen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'le yaptığı görüşmeyi aktardı. Özdemir, köprünün 10 gün içinde tamamlanacağını ve 26 Şubat'ta açılmak için hazırlıkların yapıldığını söyledi.
Projenin maliyetine ilişkin konuşan Özdemir, "Maliyeti 3 milyar euro olacaktı. Bu rakam 3,1 milyar euroyu geçecek. Bunun 2,2 milyarı kredi, ortaklar olarak başlangıçta 900 milyon euro koyduk. Ancak şu anda ilave 300 milyon euro maliyet oluştu. Bunu 4 ortak olarak ödeyeceğiz. Şunu da söyleyeyim, kim olursa olsun, bu otoyolu ve köprüyü 3,1 milyar eurodan daha aşağıya yapamazdı. Bu kadar iddialıyım" görüşünü öne sürdü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından geçiş ücretinin 15 euro olarak duyurulmasının sorulması üzerine Özdemir, bu konuda yeni bir çalışma yapıldığını belirterek "Belirlenecek rakamın işletme giderlerinin de altında olmaması lazım. Çalışıyoruz, alınan para kredi ödemesine gidiyor" dedi.

101 KİLOMETRELİK YOL

101 KİLOMETRELİK YOL
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale otoyol kesimi yap-işlet-devret projesi 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda bulunuyor. Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasındaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisine ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.

ULAŞIMDAKİ ENTEGRASYON, KALİTEYİ ARTIRACAK

ULAŞIMDAKİ ENTEGRASYON, KALİTEYİ ARTIRACAK
Otoyol ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.
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