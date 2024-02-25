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Canlı yayında kredi kartlarıyla ilgili kritik iddia: "Bazı bankalar asgari ödeme tutarını yüzde 50'ye çıkardı!"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.02.2024 10:13
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Kredi kartlarındaki düzenlemenin ayrıntıları merakla beklenirken vergi uzmanı Nedim Türkmen'den canlı yayında asgari ödeme tutarlarına ilişkin kritik bir açıklama geldi.

Kredi kartları borçlarındaki rekor artış sonrası Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan kredi kartlarına düzenleme sinyali verdi. Ekonomi yönetiminin kredi kartı düzenlemesine son şekli verdiği konuşulurken önemli bir iddia da vergi uzmanı Nedim Türkmen'den geldi. Türkmen, bazı bankaların kredi kartlarında asgari ödeme tutarını yüzde 50'ye yükselttiğini söyledi.

Anlık Borsa

Vergi Uzmanı Nedim Türkmen Sözcü TV'de ,Bakan, Kredi kartında basına kapalı toplantıda 'Dünyada kredi kartına taksit uygulayan ülke yok' demişti. Bazı özel bankalar kredi kartında asgari ödemeyi yüzde 50'ye çıkardıklarına ilişkin mesaj attılar. Örneğin bizim çalıştığımız banka bize gönderdi."

Türkmen şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de kredi kartı kullanan insanların sayısı çok fazla, seçimden sonra sınırlarsanız kaosa neden olursunuz.Türkiye'de enflasyonun nedeni tüketicilerin yaptıı harcamalar değil, bunun altını çizelim. Para arzının arttığını görüyoruz. Vatandaş karnını zor doyurduğu için ilave talep yaratıp enflasyona neden olamıyor."

Türkmen kredi kartlarına sert düzenlemeler geleceği haberlerine ilişkin olarak da şu görüşlerini dile getirdi:

"Kredi kartı düzenlemesi denenebilir ama kaos görülünce 10-15 gün sonra vazgeçilir olduğunu düşünüyorum. Özel bankalar ödeme limitini yüzde 50'ye çektiğinde ciddi bir etki yaratacaktır."

"KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ TEŞVİK EDİLMELİ"

"KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ TEŞVİK EDİLMELİ"

"3-4 kredi kartı olup, asgarisini ödeyip hayatını sürdürmeye çalışıyordu insanlar. 10-13 kredi kartı verdiğimiz insanlar da var. Aslında tüketicileri kredi kartından uzaklaştırmak yerine kredi kartıyla alışverişleri teşvik etmek lazım."

"Kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine alıyorsunuz. Genel KDV oranı yüzde 20, kredi kartıyla ödeme yaparsanız yüzde 18 dediğiniz zaman Türkiye'de her şey bankacılık sistemiyle gider. Daha çok vergi alırsınız."

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