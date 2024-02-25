Canlı yayında kredi kartlarıyla ilgili kritik iddia: "Bazı bankalar asgari ödeme tutarını yüzde 50'ye çıkardı!"

Türkmen şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de kredi kartı kullanan insanların sayısı çok fazla, seçimden sonra sınırlarsanız kaosa neden olursunuz.Türkiye'de enflasyonun nedeni tüketicilerin yaptıı harcamalar değil, bunun altını çizelim. Para arzının arttığını görüyoruz. Vatandaş karnını zor doyurduğu için ilave talep yaratıp enflasyona neden olamıyor."