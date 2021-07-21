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Çaykur yaş çay alım fiyatları ne kadar? Yaş çay alımları yeniden başladı: İşte 2021 Çaykur yaş çay alım fiyatları...

21.07.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı nedeniyle yaş çay alımına iki gün süreyle ara vermiş olan Türkiye'nin sevilen markası Çaykur bugün itibarıyla yeniden çalışmaya geçti. Vatandaşlar Çaykur yaş çay alım fiyatlarını merak ediyor. Peki Çaykur yaş çay alım fiyatları ne kadar? İşte 2021 Çaykur yaş çay alım fiyatları ve ayrıntıları...

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban bayramı 20 Temmuz itibariyle idrak etti. Kurban Bayramı sebebiyle Çaykur yaş çay alımına iki gün ara vermişti. Çaykur yaş çay alımlarının yeniden başlaması sonrası fiyatlar merak konusu oldu. Peki Çaykur yaş çay alım fiyatları ne kadar?

Çaykur yaş çay alım fiyatları ne kadar?

Çaykur yapmış olduğu yazılı açıklamada, yaş çay alımlarına Kurban Bayramı Arife ve birinci günde ara verildiğini ve bugünden itibaren tekrar başlandığı ifade etti.
Kentte yaşanmış olan sel ve heyelandan Büyükköy ve Ambarlık çay fabrikalarının etkilendiği, sonrasında bu fabrikaların yeniden faaliyete geçtiğinin söylendiği açıklamada, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve ekibin fabrika ve alım yerlerini denetlemeyi devam ettiği vurgulandı.

Çaykur yaş çay fiyatı ne kadar?

Çaykur yaş çay fiyatı ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan,daha önce Mayıs ayı için yaptığı duyuruda çay alım fiyatını açıklamıştı. Erdoğan "Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir" şeklinde konuşmuştu.
Çaykur da, internet sitesinde yayınlamış olduğu bir duyuruyla, 2021 yaş çay fiyatı ile ilgili bilgilendirme yapmış ve “2021 Yılı Yaş Çay Kampanyası, 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Birinci sürgün dönemi yaş çay alım kotası dekara 600 kg olarak uygulanacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
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