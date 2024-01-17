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Cem Küçük itiraf etti, "Yanıldık" dedi: "Emekli maaşlarında adalet sağlanmadı"

17.01.2024 11:18 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 zam yapılacağı açıklandı. Cem Küçük canlı yayında emekli zamlarına, "En düşük emekli maaşı hatta 11.500 TL olur dedik orada yanıldık. Öyle olacağını varsaydık" dedi. Maaşlarda adaletin sağlanamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları duyurdu. Erdoğan, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 37,5'in üzerine yüzde 5 ek zam yapma kararı aldıklarını belirtti. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Zam oranının memur emeklileriyle eşitlenmesi beklenirken açıklanan yüzde 5 ek zam tartışmalara neden oldu. TGRT Haber'de sabah programını sunan Cem Küçük en düşük emekli maaşı için beklentisinin 11 bin 500 olduğunu sıkça dile getirdiğini hatırlatarak, "Yanıldık" itirafında bulundu. Küçük emekli maaşlarında adaletin sağlanamadığının belirterek, "Memurlara verilen seyyanen zammın bir kısmı emekliye verilebilirdi" düşüncesini dile getirdi.

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TGRT Haber canlı yayınında Küçük şu ifadeleri kullandı: "Emekliler için burada son 5- 6 aydır bayağı bir bastırdık. En düşük emekli maaşı hatta 11.500 TL olur dedik orada yanıldık. Öyle olacağını varsaydık. Adalet sağlanması açısından da SSK ve BAĞ-kur'lulara da memur emeklilerine verildiği gibi yüzde 50 zam verilmeli dedik. Ama olmadı. Yüzde 42,6’da kaldı. Adalet sağlanmadı."

"Yüzde 50 verilseydi de 10 bin lira değil de 11 bin lira alsaydı vatandaş, maaşı 15 bin lira olan 16, 17 bin lira olsaydı da pürüpak, muhteşem bir hayat yaşamayacaktı ama en azından memurlara verildiği gibi işçi ve Bağkur emeklilerine de verildi denilecekti."

"Oranda bir adalet sağlanmış olacaktı. Yoksa 13 bin, 14 bin, 15 bin lira ile de geçinmenin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz.SSK ve BAĞ-KUR yüzde 50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez"

"Dolayısıyla burada adaletin sağlanması gerektiğini söyleyelim. Düğme yanlış iliklendi, yaz aylarında. 2023 geçen sene bu zaman 7500 lira yapıldı, iyiydi. Ama enflasyon yüzde 50-70'lere yakın. Bazı ürünlerde yüzde yüzün de üzerinde. Gıdada, ulaşımda olduğu gibi."

"O yüzden özellikle yaz aylarında 9 bin lira yapılsaydı emekli maaşları, belki şu anda en düşük emekli maaşı 12, 13 bin lira olacaktı. Biraz adalet sağlanacaktı. Yani memurlara verilen 8 bin lira zammın bir kısmı, 2 bin lirası emekliye verilebilirdi. Bunları çok söyledik."

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