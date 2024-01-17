Cem Küçük itiraf etti, "Yanıldık" dedi: "Emekli maaşlarında adalet sağlanmadı"

"Yüzde 50 verilseydi de 10 bin lira değil de 11 bin lira alsaydı vatandaş, maaşı 15 bin lira olan 16, 17 bin lira olsaydı da pürüpak, muhteşem bir hayat yaşamayacaktı ama en azından memurlara verildiği gibi işçi ve Bağkur emeklilerine de verildi denilecekti."