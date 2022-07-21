Daha önce % 42 zam gelmişti, şimdi de 6 bin 250 lira veriliyor! Bankalardan ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı: SSK, BAĞ-KUR ve Emekli sandığı mensupları…

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili son dakika değişiklik kararı alındı. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35’lik zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu kapsamda bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor.
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayanlar zamlı maaş ödemelerinin ardından banka değişikliği yaparsa avantajlı olacak. Promosyon ödemelerinde alınan emekli aylığı belirleyici oluyor. Bankalar tarafından belirlenen sınırlar nedeni ile başvurunun zam öncesinde yapılması düşük promosyon alınmasına sebebiyet verebilir. Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli aylığının 2 bin 500 liradan 3 bin 500 TL'ye yükseltilmesi ile tüm emekliler banka promosyonlarının tavan ödemesinden yararlanabilir hale geldi. Çift aylık alanlar ise maaş toplamı üzerinden tek bir promosyon ödemesi alabiliyor.
EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?
Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.
Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte maaşa göre bankaların güncel promosyon miktarları...
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDE BÜYÜK ARTIŞ!
ING
ING Bank’tan yapılana açıklamaya göre, maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL’ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor.
Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL’ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Bankanın kampanyasından 7 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.
Emekli maaşını 3 yıl boyunca söz konusu bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING’nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Maaşını söz konusu bankaya taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla bankanın şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon veriyor. Üstelik emekli yakınlarını davet edenlere de her bir yakını için 250 TL ödül sunuyor. Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor. Promosyon ödemesi için SGK’nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli.
Birden fazla maaş ödemesi alıp, bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesi, müşterinin “Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi”ni imzalaması sonrasında, en geç bankaya ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek.
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