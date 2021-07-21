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Devletten vatandaşa büyük destek! 18 milyarlık katkı

21.07.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşel mobil sistemiyle vatandaşa 2021'de 18 milyar TL'lik akaryakıt desteği sağlandığı belirtildi. Aynı zamanda akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede 220 zanlının yakalandığı duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarının yükselmesini engellemek için uygulanan eşel mobil sisteminin vatandaşlara ekonomik destek sağladığını ifade etti.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, eşel mobil sisteminin devlete maliyetinin 18 milyar TL olduğunu söyleyen Aktaş şu ifadeleri kullandı: "Hali hazırda devletin benzinde rutinde alması gereken litrede 2 lira 52 kuruştan 67 kuruş, motorinde alması gereken litrede 2 lira 5 kuruş iken litrede 71 kuruş, LPG de ise alması gereken litrede 1 liradan hiç almayarak ciddi bir ekonomik destek sağlamaktadır"

Devletten 18 milyar TL katkı...

2. Olağan Kongresi geçen hafta gerçekleşti. Bu kongrede tekrardan başkan seçilen Aktaş kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Aktaş, kuruldukları günden beri kayıt dışı ve kaçak akaryakıt ile sendika olarak mücadele ettiklerini belirtti.
Fatura kaynaklı vergi kaçakçılığının akaryakıt sektörünü zedelediğini ifade eden Aktaş, "Bu kaçakçılıktan elde edilen haksız kazanç ile sağlanan ucuz akaryakıt satışıyla, vergisini ödeyen basiretli bayileri piyasadan çekilmek durumunda kaldığını duyurduk." dedi.
Kaçakçılık önlenirse 2017'de hazinenin kasasına giren miktarın 4,7 iken 2020'de 27 milyar TL'ye çıkacağını söyleyen Aktaş, "Devletimizin bu nedenle uğradığı vergi kaybını açıklamakla da kalmayıp bu kaçakçılığın önüne geçmek için, sektörde de karşılık bulan 'akaryakıttaki yüzde 18'lik KDV oranından 17 puanlık kısmının ÖTV'ye eklenerek, akaryakıtta KDV'nin yüzde 1'e çekilmesi' sistemini geliştirdik. Hem vergisini kuruşu kuruşuna ödeyen bayilerimizin hem de devletin zarar gördüğü bu kaçakçılık türü nedeniyle güvenlik güçlerimiz harekete geçti" ifadelerini kullandı.
Bu senenin başında 220 zanlının yakalandığını vergi kaçakçılığı operasyonu 'silici' düzenlendiğini söyleyen Aktaş, "Devletin kasasından giden gelirin yerine konması için yürütülen bu mücadelede en büyük adımlardan biri de kanun değişiklikleri oldu. Getirilen ağır ceza sistemi ve yılsonunda devreye alınacak olan dağıtıcılar arası ticarette getirilen kısıtlamalar ile önümüzdeki yılbaşı itibari ile sektör nefes almaya başlayacak namusu ile iş yapan istasyoncular bu savaşın devlet ile birlikte ilk galipleri arasında olacaklar." diye konuştu.
Aktaş, petrol ve uluslararası ürün fiyatlarının son 15 senede zirveye ulaştığını söyleyerek "Bunun yanı sıra ülkemizde döviz fiyatlarındaki artışın da akaryakıt fiyatlarına yansıması kaçınılmaz hale geldi. Bu yansımamın minimize edilmesi için devletçe getirilen koruma kalkanı olan Eşel Mobil Sistemi, LPG de 2020 yılı eylül ayından beri, motorin ve benzinde ise 2020 aralık ayından beri kesintisiz şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
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