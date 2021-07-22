Dikkat! 28 Ekim'e kadar... KOBİ'lere yeni destek!

TÜBİTAK'ın, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerini destekleyeceği duyuruldu. 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrıları açıldı. 1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu çıktıkların daha sonra ihracata katkı sağlaması hedefleniyor.

KOBİ'lere yeni destek!

Bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması aynı zamanda tedarikçi kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyenler başvurularını https://eteydeb. tubitak.gov.tr adresinden yollayabilir. Projenin bütçesinin en fazla 2.5 milyon TL olması beklendiği ifade edildi.

NELER DESTEKLENİYOR? Sipariş Ar-Ge çağrılarında, müşteri kuruluşun yönetim, test, kalite, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan yalnızca 1 proje personelinin giderlerinin destekleneceği bildirildi.

Sipariş Ar-Ge 2021- 2 çağrısı kapsamındaki projeler için; müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra 'kabul edilen harcama tutarının' yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa hibe destek olarak verecek. Sipariş Ar-Ge-b ile Sipariş Ar-Ge-i çağrıları kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteğinin yüzde 50 olacağı ifade edildi.