Doğal gaza zam gelecek mi? Milyonların merak ettiği soruyu Bakan Alparslan Bayraktar canlı yayında yanıtladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Karadeniz gazının şu an evlerde, evlerimizde kullanıldığını söyleyen Bayraktar, "Günlük 2,2 milyon metreküp üretim var, bu 40 milyon olacak. Hedefimiz bu. Türkiye'nin ihtiyacı çok daha fazla. Keşiften sonra üretim aşamasındayız ama farklı sondajlar da yapmak zorundayız. Hem Fatih, hem Yavuz hem Kanuni sahada. Yeni keşifler için çalışmalar devam ediyor." dedi.



BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE: "Bizim Sakarya Gaz Sahası adını verdiğimiz bölgede daha çok keşif olabileceğine inanıyoruz ve arama faaliyetlerine burada yoğunlaşacağız. Gazı burada bulduğumuz için odaklandığımız nokta burası."

Ekran görüntüsü 2024-01-11 213906 "Türkiye dışa bağımlılığı yüzde 68'lerde bir ülke. Ama Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirmesi lazım. Önümüzdeki 30 yılda hedef, tam bağımsızlık. Türkiye'nin ihtiyaçları çok büyük. Aramadan keşfetmeden çok ezbere bir şey söylemek istemiyorum. Biz neredeyse tüm Karadeniz'i taradık. Bulacağımız keşiflerle bu dışa bağımlılığı ülkemizin gündeminden çıkaracağız."

Ekran görüntüsü 2024-01-11 214025 "Türkiye'nin nüfusu artıyor, şehirleşme artıyor. Sanayi ve ekonomi büyüyor. Bu şu demek mutlaka enerjiye ihtiyacımız var. Nükleer yıl boyunca kesintisiz şekilde üretim yapıyor."

"Türkiye dışa bağımlılığı yüzde 68'lerde bir ülke. Ama Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirmesi lazım. Önümüzdeki 30 yılda hedef, tam bağımsızlık. Türkiye'nin ihtiyaçları çok büyük."