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Doğal gaza zam gelecek mi? Milyonların merak ettiği soruyu Bakan Alparslan Bayraktar canlı yayında yanıtladı

11.01.2024 21:52 | Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yeni gaz keşifleri olacağını söyleyen Bakan Bayraktar "Enerjide vatandaşımızı desteklemeye devam edeceğiz. Doğal gaz zammı planlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Karadeniz gazının şu an evlerde, evlerimizde kullanıldığını söyleyen Bayraktar, "Günlük 2,2 milyon metreküp üretim var, bu 40 milyon olacak. Hedefimiz bu. Türkiye'nin ihtiyacı çok daha fazla. Keşiften sonra üretim aşamasındayız ama farklı sondajlar da yapmak zorundayız. Hem Fatih, hem Yavuz hem Kanuni sahada. Yeni keşifler için çalışmalar devam ediyor." dedi.


Keşfet

BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:
"Bizim Sakarya Gaz Sahası adını verdiğimiz bölgede daha çok keşif olabileceğine inanıyoruz ve arama faaliyetlerine burada yoğunlaşacağız. Gazı burada bulduğumuz için odaklandığımız nokta burası."

Ekran görüntüsü 2024-01-11 213906

Ekran görüntüsü 2024-01-11 213906
"Türkiye dışa bağımlılığı yüzde 68'lerde bir ülke. Ama Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirmesi lazım. Önümüzdeki 30 yılda hedef, tam bağımsızlık. Türkiye'nin ihtiyaçları çok büyük. Aramadan keşfetmeden çok ezbere bir şey söylemek istemiyorum. Biz neredeyse tüm Karadeniz'i taradık. Bulacağımız keşiflerle bu dışa bağımlılığı ülkemizin gündeminden çıkaracağız."

Ekran görüntüsü 2024-01-11 214025

Ekran görüntüsü 2024-01-11 214025
"Türkiye'nin nüfusu artıyor, şehirleşme artıyor. Sanayi ve ekonomi büyüyor. Bu şu demek mutlaka enerjiye ihtiyacımız var. Nükleer yıl boyunca kesintisiz şekilde üretim yapıyor."

"Türkiye dışa bağımlılığı yüzde 68'lerde bir ülke. Ama Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirmesi lazım. Önümüzdeki 30 yılda hedef, tam bağımsızlık. Türkiye'nin ihtiyaçları çok büyük."

"Türkiye'nin birçok açıdan enerjisini verimli kullanması lazım. İthal kaynağınızı çok daha verimli kullanmamız lazım. Ve elbette çevreye etkisini düşünmek lazım. Biz insanların hayat standartından ödün vermeden hem de enerjide daha verimli olunmasını amaçlıyoruz."
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alparslan bayraktar
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