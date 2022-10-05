Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, Doğalgaz yardımı ödemesi ne kadar? e-Devlet Doğalgaz desteği başvuru ekranı!

Doğalgaz yardımı başvurusunun nereden, nasıl yapılacağı merak edildi. Söz konusu başvuruların alımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E devlet üzerinden alınıyor. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, Doğalgaz yardımı ödemesi ne kadar? İşte e-Devlet Doğalgaz desteği başvuru ekranı...
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-devlet ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti
DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMESİ NE KADAR?
Doğalgaz yardımı ödemesi ile ilgili beklenen açıklama Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik"
DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğalgaz yardımı başvuru şartları şu şekilde:
Türk vatandaşı olması,
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