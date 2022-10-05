Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, Doğalgaz yardımı ödemesi ne kadar? e-Devlet Doğalgaz desteği başvuru ekranı!

Doğalgaz yardımı başvurusunun nereden, nasıl yapılacağı merak edildi. Söz konusu başvuruların alımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E devlet üzerinden alınıyor. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, Doğalgaz yardımı ödemesi ne kadar? İşte e-Devlet Doğalgaz desteği başvuru ekranı...