Dövizi olanlar dikkat! Varlık barışı için yeni adım: Vergi oranı sıfırlandı: Şartlar ise..

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni karar, "Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, Döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınmasına, Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınmasına, Yurt içinde bulunan madde kapsamındaki varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesine, Maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlara, yönelik açıklamaları kapsamaktadır."

Tebliğde öne çıkan diğer ise maddeler şöyle: