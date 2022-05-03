Dünyanın en zengin ismi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk oldu

ABD Merkezli CEOWorld Magazine dünyanın en zengin insanlarını açıkladı. Buna göre 2 Mayıs itibariyle geçtiğimiz günlerde servetinin beşte birini vererek Twitter’ın yeni sahibi olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk dünyanın en zengin kişisi oldu. Musk’ın yaklaşık 249 milyar dolarlık net serveti olduğu ifade edildi.

Elon Musk’ı ikinci sırada 148 milyar dolar serveti ile Amazon CEO’u Jeff Bezos izledi. Bezos’un ardından Fransız iş insanı Bernard Arnault tam 136 milyar dolarlık serveti ile üçüncü sıraya yerleşti. Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise 125 milyar dolarla kendine dördüncü sırada yer buldu.