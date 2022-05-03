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Dünyanın en zengin ismi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk oldu

03.05.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin 10 ismi 1,3 trilyon dolarlık net geliri ile dudak uçuklatırken, listenin birinci sırasında yer alan kişi belli oldu. Buna göre geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolar vererek Twitter'ı satın alan Elon Musk dünyanın en zengin kişisi... İşte listede yer alan o isimler ve servetleri...

ABD Merkezli CEOWorld Magazine dünyanın en zengin insanlarını açıkladı. Buna göre 2 Mayıs itibariyle geçtiğimiz günlerde servetinin beşte birini vererek Twitter’ın yeni sahibi olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk dünyanın en zengin kişisi oldu. Musk’ın yaklaşık 249 milyar dolarlık net serveti olduğu ifade edildi.

Elon Musk’ı ikinci sırada 148 milyar dolar serveti ile Amazon CEO’u Jeff Bezos izledi. Bezos’un ardından Fransız iş insanı Bernard Arnault tam 136 milyar dolarlık serveti ile üçüncü sıraya yerleşti. Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise 125 milyar dolarla kendine dördüncü sırada yer buldu.

İşte dünyanın en çok servete sahip olan ilk 10 kişisi:

Steve Ballmer - 97,6 milyar dolar

Steve Ballmer - 97,6 milyar dolar

Sergey Brin - 99,7 milyar dolar

Sergey Brin - 99,7 milyar dolar

Mukesh Ambani - 103 milyar dolar

Mukesh Ambani - 103 milyar dolar

Larry Page - 104 milyar dolar

Larry Page - 104 milyar dolar

Warren Buffett - 117 milyar dolar

Warren Buffett - 117 milyar dolar
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