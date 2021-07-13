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E-Devlet Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama!

13.07.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sosyal mecrada yayılan 500 TL değerinde bayram harçlığı verileceği iddia ediliyordu. Geçtiğimiz yılda aynı şekilde ileri sürülen bayram harçlığı iddialarına son noktayı İçişleri Bakanlığı yaptığı önemli açıklama ile koydu. Peki E-Devlet Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı başvurusu nedir? İşte İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama...

Kurban Bayramına kısa süre kala sosyal medyada devlet tarafından vatandaşlara 500 Lira tutarında bayram harçlığı verileceği yönünde iddialar yayıldı. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan bayram harçlığı E-Devlet Açık Kapı sisteminden başvuru yapılacağı öne sürülürken, konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Peki E-Devlet Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı başvurusu nedir? İşte açıklamanın detayı...

E-Devlet Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram sürecine kısa süre kala sosyal mecralarda devlet tarafından vatandaşlara bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti.

BAYRAM HARÇLIĞI İDDİASI

BAYRAM HARÇLIĞI İDDİASI
Söz konusu iddia kapsamında e Devletin Açık Kapı kısmından başvuru yapan kişilere 500 TL değerinde yardım edileceği söylendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Vatandaşları ayaklandıran başvuru söylentisi üzerine ilgili makam olan İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama doğrultusunda bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde paylaşımların yapıldığı belirtilerek, e-başvuru sisteminin vatandaşlar için önemi vurgulandı.

BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
Söz konusu harçlıklara ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı "Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İçişleri Bakanlığı
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