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Elektrik faturasında yeni dönem! 137 TL devlet desteği...

21.07.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturasında yeni dönemin başladığı belirtildi. Elektriğe yapılan son zamların sonucunda, dar gelirli ailelere sağlanan desteğin miktarı da arttı. Söz konusu destek 1 Mart 2019'da hayata geçmişti. Yeni miktar, evde yaşayan kişi sayısına ve gelir miktarına göre değişkenlik gösteriyor. İşte ayrıntılar...

Devlet, dar gelirliye elektrik tüketim desteği vermeye devam ediyor. 1 Mart 2019'da başlayan bu destekten 2 milyonu aşkın abone yararlandı. Elektrik faturasını ödemekte zorluk yaşayan vatandaşların müracaat etmesi halinde, belirtilen şartlara da uyuyorsa eğer, elektrik faturası yardımı alabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanan kişiler de bu yardımı alabiliyor.

Elektrik faturası desteği...

Yardım, başvuruda bulunan vatandaşın gelir durumuna bakılarak sağlanıyor. Gelir durumu belirtilen şartlara uyuyorsa bu kişi yardım alabiliyor.
Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması şartı aranıyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 TL oldu.
Dört kişilik ailenin gelirinin 3.409 TL'nin altında olması gerekiyor. Ödemeler ise PTT üzerinden sağlanıyor.
PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek gerekiyor.
Elektriğe yapılan son zam ile birlikte, dar gelirli ailelere sağlanan yardımın miktarı da artış gösterdi. Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 69 ila 137 TL arasında değişiyor.
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