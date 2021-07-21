Elektrik faturasında yeni dönem! 137 TL devlet desteği...

Devlet, dar gelirliye elektrik tüketim desteği vermeye devam ediyor. 1 Mart 2019'da başlayan bu destekten 2 milyonu aşkın abone yararlandı. Elektrik faturasını ödemekte zorluk yaşayan vatandaşların müracaat etmesi halinde, belirtilen şartlara da uyuyorsa eğer, elektrik faturası yardımı alabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanan kişiler de bu yardımı alabiliyor.

Elektrik faturası desteği...

Yardım, başvuruda bulunan vatandaşın gelir durumuna bakılarak sağlanıyor. Gelir durumu belirtilen şartlara uyuyorsa bu kişi yardım alabiliyor.

Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3’te 1’inden az olması şartı aranıyor. 2021 itibarıyla bu tutar 852 TL oldu.

Dört kişilik ailenin gelirinin 3.409 TL'nin altında olması gerekiyor. Ödemeler ise PTT üzerinden sağlanıyor.

PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek gerekiyor.