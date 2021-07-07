Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı yaklaşırken, bayram ikramiyesi için de geri sayım devam etmekte. Emekli ikramiyeleri için "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" , "Bayram ikramiyesi ne kadar?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek ve ikramiye miktarı ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı'nda alınan ikramiyelerden sonra Kurban Bayramı için geri sayım başlamış durumda. Milyonlarca emekli vatandaşın yararlandığı emekli ikramiyeleri için "Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?" sorusu merak ediliyor.

1000 lira şeklinde ödenen emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödenmeye devam ediyor. 2021 senesi için ödenen Bayram ikramiyeleri ise 1100 TL'ye yükseltildi.

İkramiyelerin Kurban Bayramı'ndan 1 veya 2 hafta önce ödenmesi, yani 5 ve 11 Temmuz ya da 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi beklenmekte.

İkramiye ödemelerinin gerçekleştirileceği net tarih ise belli değil. Ancak yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer alacak.