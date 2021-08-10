Emekli maaşı nasıl artırılır? 2008 yılının 10. ayından sonra emekli maaşı bağlandıysa...

Pek çoğumuzun ömrünün yarısı eğitimle yarısı da çalışmakla geçiyor. Hemen herkes ilerde rahat bir nefes alabilmek için emeklilik hayali kuruyor. Emeklilik hayali kuranların en çok merak ettiği şey ise hesaplama yapılırken nelere dikkat edildiği. Öncelikle belirtmekte fayda var, bu hesaplamalar yapılırken, 3 döneme dikkat ediliyor. Emeklilikle ilgili merak ettiğiniz soruları haberimizde bulabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTIRILIR?

Aşağıdaki listede emekli maaşı artırmanın yollarını bulabilirsiniz.

- Hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu iseniz Bağ-Kur primi ödemeyi de talep edin. Böylece iki farklı ödeme sizin prime esas kazancınızı dolayısıyla emekli maaşınızı artıracaktır.

- Bağ-Kur'dan prim ödemişseniz ve 01.05.2008 öncesinde sigortalı olmuşsanız son 3.5 yıl SSK (4A) ile çalışmanız karşılığı emekliliğiniz bu kurum şartlarından olur ve maaşınız artar. 2008 sonrası sigortalı olanların hangi kurumda primi fazlaysa emekliliği ona göre oluyor.

- Brüt maaşı sadece aldığınız ücret belirlemiyor. Size nakit olarak düzenli ödenen tüm ücretler buna ilave ediliyor. Bordronuza bunların da eklenmesini sağlayın.