FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşı nasıl artırılır? 2008 yılının 10. ayından sonra emekli maaşı bağlandıysa...

Emekli maaşı nasıl artırılır? 2008 yılının 10. ayından sonra emekli maaşı bağlandıysa...

10.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı hesaplaması yaparken 3 döneme dikkat etmeniz gerekiyor. Maaşınızı artırmanızın da bazı yolları bulunuyor. Sizler için bu haberimizde emeklilik maaş hesaplamasının nasıl yapıldığını, maaşı belirleyen unsurların neler olduğunu anlatacağız.

Pek çoğumuzun ömrünün yarısı eğitimle yarısı da çalışmakla geçiyor. Hemen herkes ilerde rahat bir nefes alabilmek için emeklilik hayali kuruyor. Emeklilik hayali kuranların en çok merak ettiği şey ise hesaplama yapılırken nelere dikkat edildiği. Öncelikle belirtmekte fayda var, bu hesaplamalar yapılırken, 3 döneme dikkat ediliyor. Emeklilikle ilgili merak ettiğiniz soruları haberimizde bulabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTIRILIR?

Aşağıdaki listede emekli maaşı artırmanın yollarını bulabilirsiniz.
- Hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu iseniz Bağ-Kur primi ödemeyi de talep edin. Böylece iki farklı ödeme sizin prime esas kazancınızı dolayısıyla emekli maaşınızı artıracaktır.
- Bağ-Kur'dan prim ödemişseniz ve 01.05.2008 öncesinde sigortalı olmuşsanız son 3.5 yıl SSK (4A) ile çalışmanız karşılığı emekliliğiniz bu kurum şartlarından olur ve maaşınız artar. 2008 sonrası sigortalı olanların hangi kurumda primi fazlaysa emekliliği ona göre oluyor.
- Brüt maaşı sadece aldığınız ücret belirlemiyor. Size nakit olarak düzenli ödenen tüm ücretler buna ilave ediliyor. Bordronuza bunların da eklenmesini sağlayın.
- Emekli olurken doldurduğunuz formda eş çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece aylık bağlama oranınız yükselir ve maaşınız artar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

EPGİS: Bugünden itibaren zam geldi

EPGİS: Bugünden itibaren zam geldi

Borcu olanlar dikkat! Evrak işten atma nedeni sayıldı

Borcu olanlar dikkat! Evrak işten atma nedeni sayıldı

'Deniz, kum ve güneş'ten vazgeçtiler!

'Deniz, kum ve güneş'ten vazgeçtiler!

TOKİ 21 ilde arsa satışı yapacak! İşte iller listesi

TOKİ 21 ilde arsa satışı yapacak! İşte iller listesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Milyonlarca kişiye zam! Yeni maaşlar belli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.