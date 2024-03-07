Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı: EYT’de korkulan olmadı! Emekli aylığı ödemeleri 1,4 trilyon lirayı aştı

EMEKLİ SAYISI 15 MİLYONU AŞTI

Öte yandan 2023’te SSK yani 4A kapsamında 1 milyon 925 bin, Bağ-Kur yani 4B kapsamında 183 bin, Emekli Sandığı 4C kapsamında ise 86 kişiye emekli maaşı bağlandı. Böylece yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2 milyon 193 bin 791 oldu. Toplam emekli sayısı da 2023 yılında 15.2 milyon kişiye ulaştı.