Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı: EYT’de korkulan olmadı! Emekli aylığı ödemeleri 1,4 trilyon lirayı aştı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi dolayısıyla 2023 yılında emekli sayısı 2,1 milyon kişi artarak dosya bazında 13,1 milyondan 15,2 milyona yükseldi. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği ilk yıl Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) etkisi kamuoyunda merak ediliyordu.
SGK’nın 2023 yılı bütçe uygulama sonuçları belli oldu. Buna göre SGK’nın 2023 yılı toplam gelirleri bütçede 1 trilyon 523 milyar lira tahmin edilirken, yıl sonu gerçekleşmesi 2 trilyon 193 milyar lira oldu.
2023 yılı bütçesinde SGK’nın gelir gider dengesinin 59,2 milyar lira açık vermesi öngörüldü. Gelir gider dengesinde ilk yıl korkulan olmadı. Bunda en önemli faktör ise geçen yıl asgari ücrete yapılan zam dolayısıyla SGK’nın prim gelirlerinin artması oldu.
Habertürk’ün aktardığı bilgiye göre, SGK’nın bütçesinde 2023 yılı için 1 trilyon 30 milyar lira emekli aylığı ödemesi öngörüldü.
Ancak, hem emekli sayısındaki yaklaşık 2,1 milyon kişilik artış, hem de ocak ve temmuz aylarında normal artışın üzerine ilave zam yapılması nedeniyle 2023 yılı emekli aylığı ödemeleri 1 trilyon 408,6 milyar liraya ulaştı. Önceki yıla göre yüzde 111 oranında artış oldu.
Öte yandan 2023’te SSK yani 4A kapsamında 1 milyon 925 bin, Bağ-Kur yani 4B kapsamında 183 bin, Emekli Sandığı 4C kapsamında ise 86 kişiye emekli maaşı bağlandı. Böylece yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2 milyon 193 bin 791 oldu. Toplam emekli sayısı da 2023 yılında 15.2 milyon kişiye ulaştı.