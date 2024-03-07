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Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı: EYT’de korkulan olmadı! Emekli aylığı ödemeleri 1,4 trilyon lirayı aştı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.03.2024 11:20
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EYT’den kaynaklı 2,1 milyon artan emekli sayısına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) korkulan etkiyi yaratmadı. Asgari ücrete 2023 yılında yapılan zamlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) prim gelirlerinin aynı oranda artmasını sağladı. Hem emekli sayısındaki yaklaşık 2,1 milyon kişilik artış, hem de ocak ve temmuz aylarında normal artışın üzerine ilave zam yapılması nedeniyle 2023 yılı emekli aylığı ödemeleri 1 trilyon 408,6 milyar liraya ulaştı.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi dolayısıyla 2023 yılında emekli sayısı 2,1 milyon kişi artarak dosya bazında 13,1 milyondan 15,2 milyona yükseldi. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği ilk yıl Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) etkisi kamuoyunda merak ediliyordu.

Anlık Borsa

SGK’nın 2023 yılı bütçe uygulama sonuçları belli oldu. Buna göre SGK’nın 2023 yılı toplam gelirleri bütçede 1 trilyon 523 milyar lira tahmin edilirken, yıl sonu gerçekleşmesi 2 trilyon 193 milyar lira oldu.

2023 yılı bütçesinde SGK’nın gelir gider dengesinin 59,2 milyar lira açık vermesi öngörüldü. Gelir gider dengesinde ilk yıl korkulan olmadı. Bunda en önemli faktör ise geçen yıl asgari ücrete yapılan zam dolayısıyla SGK’nın prim gelirlerinin artması oldu.

EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ 1,4 TRİLYON LİRA OLDU

EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ 1,4 TRİLYON LİRA OLDU

Habertürk’ün aktardığı bilgiye göre, SGK’nın bütçesinde 2023 yılı için 1 trilyon 30 milyar lira emekli aylığı ödemesi öngörüldü.

Ancak, hem emekli sayısındaki yaklaşık 2,1 milyon kişilik artış, hem de ocak ve temmuz aylarında normal artışın üzerine ilave zam yapılması nedeniyle 2023 yılı emekli aylığı ödemeleri 1 trilyon 408,6 milyar liraya ulaştı. Önceki yıla göre yüzde 111 oranında artış oldu.

EMEKLİ SAYISI 15 MİLYONU AŞTI

EMEKLİ SAYISI 15 MİLYONU AŞTI

Öte yandan 2023’te SSK yani 4A kapsamında 1 milyon 925 bin, Bağ-Kur yani 4B kapsamında 183 bin, Emekli Sandığı 4C kapsamında ise 86 kişiye emekli maaşı bağlandı. Böylece yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2 milyon 193 bin 791 oldu. Toplam emekli sayısı da 2023 yılında 15.2 milyon kişiye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
seyyanen zam
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