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Emekli maaşını taşımak isteyenlere önemli uyarı: Kredi detayına dikkat! Emekli promosyonu alayım derken…

08.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35’lik zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için promosyon ödemeleri 7 bin 500 liraya yükselirken önemli bir detay ortaya çıktı. Emekli maaşını taşımak isteyenler için şartnamelerde yapılan kelime oyunları şartlar ağırlaştırılıyor. Verilen promosyon ücretinin karşılığında kredi kartı alması, kredi çekmesi gibi şartlar öne konuluyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2022 Emekli promosyonu veren bankalar...

Emekli maaşını başka bankaya taşıyarak promosyon ücreti almak isteyen emekliler için rakam her geçen gün daha da yükseliyor. Emekli maaşlarının yıllık 400 milyar lirayı bulması bankaların müşteri çekme yarışına sahne olurken ödemeler ise 7 bin 500 lirayı buldu. Ancak emekli maaşını taşımak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konular var. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi...

İşte bankaların 2022 emekli maaşı promosyon ödemesi miktarları…

Sabah’ta yer alan haberde verilen promosyon ücretinin karşılığında emeklilerin bankanın ürünlerini kullanması şartı da getiriliyor. Yani kredi kartı alması, kredi çekmesi gibi şartlar öne konuluyor. Emekliler yüksek promosyonun cazibesine kapıldığında ise bu şartları kabul ettiğinden uzun süre bankasını değiştiremiyor.
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun içinse maaşını 3 yıl aynı bankadan alması şartı bulunuyor. Promosyon almak için tek şart 3 yıllık taahhüt vermek dışındaki şartları kabul etmek zorunda değilsiniz.
Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin. Promosyon imzasını atmadan önce şartları iyice inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçün-biçin ve kararınızı verin. Banka promosyonunu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün.
Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Kalan sürenin promosyonunu geri vermeniz gerekir. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Kalan sürenin promosyonunu geri vermeniz gerekir.
Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir. 3 yıllık süreniz dolmasına rağmen eğer banka değiştiremiyorsanız bir önceki bankadan kredi kullanmışsınız demektir. Bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyorsunuz. Ancak yeniden promosyon alabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
emekli promosyon
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