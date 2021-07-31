Emekli olmak isteyene kredi müjdesi! Maaştan kesilecek

Pek çok kişi yapılandırma yasasından faydalanarak borçlarından kurtuldu. Bu yasa belki de en çok prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara yaradı. Yaşı doldurduğu halde prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar, yapılandırma ile borçlarını kolaylıkla ödeyebilecek. Şimdi bu fırsatın yanına bir de kredi imkânı geldi. İşte emeklilik için yapılandırmadan yararlanacaklara kredi veren bankalar…
EMEKLİ OLMAK İÇİN KREDİ VEREN BANKALAR HANGİSİ?
Yapılandırma yasasından yararlanarak prim borcunu ödemek isteyenlere bankalardan büyük kolaylık geldi.
9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile yeni bir yapılandırma imkanı getirilmişti.
Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulmasına karar verilmişti.
Yapılan anlaşma ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emeklilik prim borcunu ödemek isteyenlere kredi vererek, emekli olmalarını sağlayacak. Borç ise 13 gün sonra bağlanacak olan emeklilik maaşından kesilecek.
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Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankalara müracaat edebilecekler. Geri ödeme ise emekli maaşıyla olacak.
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