Emekli olmak isteyene kredi müjdesi! Maaştan kesilecek

Pek çok kişi yapılandırma yasasından faydalanarak borçlarından kurtuldu. Bu yasa belki de en çok prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara yaradı. Yaşı doldurduğu halde prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar, yapılandırma ile borçlarını kolaylıkla ödeyebilecek. Şimdi bu fırsatın yanına bir de kredi imkânı geldi. İşte emeklilik için yapılandırmadan yararlanacaklara kredi veren bankalar…