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Emekli promosyonlarında yeni detay! 20 günde 3 bin 500 lira... Bu ayrıntıya dikkat!

11.08.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarına gelen zam sonrası bankalar tek tek promosyon haberlerini duyurmaya başladı. Açıklanan rakamlara göre promosyon ödemeleri 7 bin 500 liranın üzerine kadar çıktı. Öte yandan emekli promosyonuyla ilgili pek bilinmeyen bir detay daha ortaya çıktı. Promosyon değişikliği yapacak emekliler için önemli uyarı geldi. İşte, 2022 Emekli promosyonuyla ilgili ayrıntılar...

Emekli aylıklarında yapılan zam sonrası bankalar da harekete geçti. Emeklilerin kendi müşterisi olmasını isteyen ya da hali hazırda olan müşterileri elde tutmak isteyen bankalar, promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Son rakamlara göre bazı bankalarda, emekli maaşının da seviyesine göre promosyon ödemeleri 7 bin 500 liranın üzerine çıktı. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Özel bankaların sunduğu kampanya ağustos sonuna kadar devam edecek.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu son 20 günde bankaların 4 bin lira olan promosyonlarını 7.500 liraya çıkardıklarını söylüyor. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...

'EMEKLİLER MAAŞLARINI EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKAYA TAŞIYABİLİR'

'EMEKLİLER MAAŞLARINI EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKAYA TAŞIYABİLİR'
“Tabi ki... Emekliler diğer bankaların verdikleri promosyon tutarlarını araştırsınlar ve kendi bankaları aynı meblağı ödemeyi kabul etmedikleri taktirde maaşlarını en yüksek promosyon veren bankaya taşıyabilirler.

‘REKABET KURUMU’NA ŞİKAYET EDEBİLİRLER’

‘REKABET KURUMU’NA ŞİKAYET EDEBİLİRLER’
Lakin başka bir banka emekli hesabını kendine taşımayı karşıdaki bankaya borcu var diye kabul etmezse bu durumu da Rekabet Kurumu’na şikayet edebilirler. Çünkü hukuka aykırı olan blokaj işlemi nedeniyle diğer banka emeklinin maaş hesabını kendisine almayı reddediyorsa burada hukuka aykırı şekilde eylem birliği söz konusudur. Yani bankalar takındıkları hukuksuz tavrı birbirlerini destekleyerek sürdürmektedirler. Ayrıca emekli maaşına blokaj konulamayacağına dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararı mevcuttur.

'TAKİBE DÜŞMÜŞ EMEKLİLERİN MAAŞLARI HACZEDİLEMEZ’

'TAKİBE DÜŞMÜŞ EMEKLİLERİN MAAŞLARI HACZEDİLEMEZ’
Önemli bir husus da borcundan ötürü takibe düşmüş emeklilerin maaşları hukuken haczedilememekle birlikte promosyon, bayram ikramiyesi ve benzeri ek gelirlere el konulabilmektedir.

‘4 BİN LİRA OLAN PROMOSYON 20 GÜNDE 7 BİN 500 LİRAYA REVİZE EDİLDİ’

‘4 BİN LİRA OLAN PROMOSYON 20 GÜNDE 7 BİN 500 LİRAYA REVİZE EDİLDİ’
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ağaoğlu, araştırmalarını sürdürsünler en yüksek meblağı yatıran bankaya yönelsinler. Ben görüştüm 20 Temmuzda bana 4 bin lira verdiler ben de yapılandırdım. 20 gün oldu daha 7 bin 500 lira olarak revize edildi.

PROMOSYON ÜCRETİ ALMAK İSTEYEN EMEKLİLERE TAVSİYELERİNİZ NEDİR?

PROMOSYON ÜCRETİ ALMAK İSTEYEN EMEKLİLERE TAVSİYELERİNİZ NEDİR?
Emekli araştırsın internet çağındayız. Emekli promosyonunu hangi banka ne kadar veriyor diye. En yüksek meblağı veren bankaya taşımak üzere başvursunlar. Diğer banka ben senin müracaatını almıyorum derse hem BDDK hem de Rekabet Kurumu’na şikayette bulunsunlar.Bir de sen bizden kredi çektin emekli maaşını taşıyamazsın diyen bankalar var taşımak istediği banka da maaş hesabını kendisine almıyorsa her ikisine birden Rekabet Kurumu ve BDDK’ya şikayet etsinler emekli maaşı teminat gösterilerek kredi verilemez emekli maaşını haczi mümkün değildir."
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Anahtar Kelimeler:
Promosyon emekli
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