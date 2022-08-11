Emekli promosyonlarında yeni detay! 20 günde 3 bin 500 lira... Bu ayrıntıya dikkat!

Emekli aylıklarında yapılan zam sonrası bankalar da harekete geçti. Emeklilerin kendi müşterisi olmasını isteyen ya da hali hazırda olan müşterileri elde tutmak isteyen bankalar, promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Son rakamlara göre bazı bankalarda, emekli maaşının da seviyesine göre promosyon ödemeleri 7 bin 500 liranın üzerine çıktı. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Özel bankaların sunduğu kampanya ağustos sonuna kadar devam edecek.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu son 20 günde bankaların 4 bin lira olan promosyonlarını 7.500 liraya çıkardıklarını söylüyor. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...