Emekli promosyonu başvuruları başladı, ödeme tarihi netleşti! '22 bin TL' iddiası sonrası gözler özel bankalarda... En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Emeklilerin promosyon ödemeleri için gözünü kulağını çevirdiği gün başladı. Promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilen sorular da yanıtını buldu. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, promosyon ödemeleri ne zaman? Promosyon anlaşması olan emekli yeniden ödeme alabilir mi? İşte tüm detaylar...

