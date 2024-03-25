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Emekli promosyonu başvuruları başladı, ödeme tarihi netleşti! '22 bin TL' iddiası sonrası gözler özel bankalarda... En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.03.2024 08:13
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Emekli promosyon ödemeleri için beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarından emekli maaşı alanlara verilen banka promosyonlarının 8-12 bin TL aralığına çıktığını duyurmuş, uzmanlar özel bankalar için '22 bin TL'yi aşabilir' tahmininde bulunmuştu. Emeklilerin promosyon ödemeleri için başvurular bugün başlarken, gözler bir yandan da bankaların vereceği promosyon ödemesi tutarlarında. Peki, başvurular nasıl yapılıyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...

Emeklilerin promosyon ödemeleri için gözünü kulağını çevirdiği gün başladı. Promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilen sorular da yanıtını buldu. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, promosyon ödemeleri ne zaman? Promosyon anlaşması olan emekli yeniden ödeme alabilir mi? İşte tüm detaylar...

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EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurmuş, yaptığı açıklamada özel bankalara da çağrı yaparak "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." demişti.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından "Emekli promosyonları başvuruları başladı mı? Ödemeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının yanıtı merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan da beklenen duyuruyu yapmıştı. Bakan Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

BU SABAH BAŞLADI

BU SABAH BAŞLADI

25 Mart pazartesi bu sabah itibariyle, emekli maaş promosyonları başlamış oldu.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Başvuruların alınmaya başlanmasıyla birlikte "Ödemeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı da netleşti. Bakan Işıkhan, "28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." açıklamasını yaptı.

ÖZEL BANKALAR İÇİN "22 BİN TL'Yİ AŞABİLİR" İDDİASI

ÖZEL BANKALAR İÇİN "22 BİN TL'Yİ AŞABİLİR" İDDİASI

Kamu bankalarının promosyon güncellemesi sonrası gözler bir yandan da özel bankalara çevrildi. Emekliler "Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?" sorularına yanıt ararken, Milliyet'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz "Özel bankalarda promosyonun yüzde 50’lik artışla tahmini olarak 22 bin 500 TL’ye yükseltilmesi bekleniyor." tahmininde bulundu.

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