Emekli promosyonu başvuruları başladı, ödeme tarihi netleşti! '22 bin TL' iddiası sonrası gözler özel bankalarda... En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Emeklilerin promosyon ödemeleri için gözünü kulağını çevirdiği gün başladı. Promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilen sorular da yanıtını buldu. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, promosyon ödemeleri ne zaman? Promosyon anlaşması olan emekli yeniden ödeme alabilir mi? İşte tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurmuş, yaptığı açıklamada özel bankalara da çağrı yaparak "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından "Emekli promosyonları başvuruları başladı mı? Ödemeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının yanıtı merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan da beklenen duyuruyu yapmıştı. Bakan Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.
25 Mart pazartesi bu sabah itibariyle, emekli maaş promosyonları başlamış oldu.
Başvuruların alınmaya başlanmasıyla birlikte "Ödemeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı da netleşti. Bakan Işıkhan, "28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." açıklamasını yaptı.
Kamu bankalarının promosyon güncellemesi sonrası gözler bir yandan da özel bankalara çevrildi. Emekliler "Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?" sorularına yanıt ararken, Milliyet'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz "Özel bankalarda promosyonun yüzde 50’lik artışla tahmini olarak 22 bin 500 TL’ye yükseltilmesi bekleniyor." tahmininde bulundu.