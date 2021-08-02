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Emekli ve memurların gözü bu haberde! Memur zammı, aile yardımı, ek ödeme ve ikramiye ne kadar olacak?

02.08.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkındaki detaylar merak ediliyor. Bugün düzenlenen ilk toplantıyla başlayacak olan süreç takip edilirken, 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle alakalı olan 31 Mayıs’ta başlayan süreçte sona gelinmek üzere. İşte Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in yaptığı talepler ve detayları...

Memur ve memur emeklileri tarafından ilgiyle takip edilen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Süreç, bugün düzenlenen ilk toplantıyla başlayacak. Daha önceki senelerden farklı olarak bu yıl Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen beraber hareket etti ve ortak talepler belirledi.

Memur zammı, ek ödeme ve ikramiye ne kadar olacak?

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisini ilgilendiren, maaş ve aylıklara 2022 ve 2023’te yapılacak olan zamların belirleneceği ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde bugün gerçekleştiriliyor.
Diğer senelerden farklı olarak bu yıl beraber hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş durumda. İki konfederasyon da, hükümetten taban aylığa 600 TL seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl %3 olmak üzere iki senede toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.
Ayrıca konfederasyonların ortak talepleri arasında sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, bütün memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, memurlara bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin %15’ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de bulunuyor. Yarın düzenlenecek olan ilk toplantıyla başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak Ağustos ayının üçüncü haftasında sona erecek.

Bu hafta sonuçlanması bekleniyor

Bu hafta sonuçlanması bekleniyor
İlerleyen günlerde görüşmelerin hızlanması ve sözleşmenin bu hafta içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Süreçte sona yaklaşıldı

Süreçte sona yaklaşıldı
Üniversiteler, hastaneler, bakanlıklar, il özel idareleri, demiryolları, elektrik üretim santralleri ve şeker fabrikalarının da aralarında yer aldığı kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendirmekte olan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ile ilgili 31 Mayıs’ta başlamış olan önemli süreçte sona yaklaşılmış durumda.
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Anahtar Kelimeler:
Memur
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