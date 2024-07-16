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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Artık saatler kaldı! En düşük emekli maaşı ne oldu? Bugün Meclis’e geliyor: 12 bin liraya Erdoğan dokunuşu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.07.2024 07:31
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Son dakika… Emekli maaş zammı için beklenen gün geldi. (4A, 4B) SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73 olmuştu. 2 milyona yakın kişi sıfır zam alınca en düşük emekli aylığı düzenlemesi gündeme geldi. Bugün vergi yasa tasarısının içinde Meclis’e gelecek emekliye ek zam düzenlemesi için Erdoğan kararını dün akşam verdi. 500 liralık sürpriz! Peki emekli zammı ne olacak? Kim ne kadar maaş alacak? Saatler sonra açıklanıyor…

Son dakika: AK Partili kurmaylar, en düşük emekli maaşlarında yapılacak zamma ilişkin üç alternatif ve mali raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine sunulan seçeneklere yönelik kararını dün akşam verdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise bugün Vergi Paketi’nin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıklayacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA ERDOĞAN FAKTÖRÜ

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, Erdoğan’a sunulan raporda, en düşük emekli maaşı alanlara; bin 500, 2 bin ve 2 bin 500 TL zam yapılmasının bütçeye yükü kalem kalem anlatıldı. Yapılacak zammın ise Hazine’den karşılanacağı belirtiliyor.

TÜRK LİRASI (338)

SSK BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TEMMUZ 2024 ZAM SEÇENEKLERİ

SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için masadaki ilk seçenek 11 bin 500 TL. Ancak bu oranın zamma yansıması en az ihtimal olarak görünüyor. En güçlü ihtimal 12 bin TL formülü. Eğer bu formül kabul görürse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar TL, 6 aylık maliyeti ise 17 milyar TL yıllık ise 34 milyar TL olacak. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olması seçeneklerden birisi. Bu seçenekte olursa aylık bütçeye maliyetin yaklaşık 5.5 milyar TL, 6 aylık bütçeye 30 ile 32 milyar TL, yıllık maliyetin ise 60 ile 64 milyar TL’yi bulması bekleniyor.

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AK PARTİ’NİN İSTEĞİ TÜM EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM

AK Parti’de ise beklentinin yapılacak zammın tüm emeklileri kapsaması yönünde. Kabineden bu karar çıkar mı? AK Partililer, “Çıkması lazım. Bu durumu seçmene anlatamayız. Ama bütçe de yeterli değil” değerlendirmeleri yapıyor.

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VERGİ PAKETİ DE MECLİS’TE

AK Partili kurmaylar uzun süredir kamuoyunda tartışılan vergi paketi çalışmasına son şeklini verdi. Kapsamlı bir vergi paketinin yeni yasama yılına bırakıldığı kaydedilirken, bugün sunulacak paketin içeriğinin daha dar olacağı vurgulanıyor. Vergi Paketi’nin 12 maddesinin vergiyle ilgili olduğu, kalanların ise teknik düzenlemeleri içerdiği kaydediliyor. 40 maddelik vergi paketinde şu değişiklikler öngörülüyor:

Asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulaması getiriliyor. Bu kapsamda; çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacak. Yurt dışı harç fiyatı yükseltiliyor. Başkasının POS cihazını ve IBAN’ını kullananlara para cezası yanı sıra özellikle belge düzeniyle ilgili çeşitli özel usulsüzlük cezalarını artıran hükümler de torbada yer alacak.

İŞTE EK ZAMLI EMEKLİ MAAŞ TABLOSU (TEMMUZ 2024)

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