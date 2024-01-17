Emekli zammı yüzde 42,60 oldu; kök maaşlara ne kadar zam geldi? En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! 2024 zamlı yeni kök maaşlar tek tek hesaplandı

Emekli maaşlarına ek zam yapıldı. Milyonların beklediği açıklama kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. Alınan ek zam kararınını açıklayan Erdoğan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldığını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası emekliler kök maaş hesaplamasına başladı. Milyonlarca vatandaş "2024 emeklilerin kök maaşlarına ne kadar zam geldi? Yüzde 42,6'lık zam sonrası yeni kök maaşlar kaç TL oldu?" sorularına yanıt ararken, en düşük emekli maaşı da netleşti. İşte tüm detaylar...



