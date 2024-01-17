Emekli zammı yüzde 42,60 oldu; kök maaşlara ne kadar zam geldi? En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! 2024 zamlı yeni kök maaşlar tek tek hesaplandı

Emekli maaşlarına ek zam yapıldı. Milyonların beklediği açıklama kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. Alınan ek zam kararınını açıklayan Erdoğan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldığını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası emekliler kök maaş hesaplamasına başladı. Milyonlarca vatandaş "2024 emeklilerin kök maaşlarına ne kadar zam geldi? Yüzde 42,6'lık zam sonrası yeni kök maaşlar kaç TL oldu?" sorularına yanıt ararken, en düşük emekli maaşı da netleşti. İşte tüm detaylar...
Emekli maaşları 2024 zammı yüzde 42,60'a yükseldi. Kabine toplantısı sonrası açıklamaya yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni zam için Temmuz ayını işaret ederken; bu tartihte memur zammıyla emekli zammının eşitleneceğini söyledi.
En düşük emekli maaşı da netleşti. Alınan karar gerği 2024 en düşük emekli maaşı yüzde 33.33 oranında zamla birlikte 7500 liradan 10 bin liraya yükseldi.
Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilerken, herkes yeni maaşını hesaplamayua başladı.
Yüzde 42,60'lık emekli zammı sopnrası yeni kök maaşlar şöyle oldu;
Kök maaşı 4500 olan emeklinin yeni kök maaşı 6673 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 4750 olan emeklinin yeni kök maaşı 7044 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 5000 olan emeklinin yeni kök maaşı 7415 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 6000 olan emeklinin yeni kök maaşı 8898 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 7000 olan emeklinin yeni kök maaşı 10381 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 8000 olan emeklinin yeni kök maaşı 11864 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 9000 olan emeklinin yeni kök maaşı 13347 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 10000 olan emeklinin yeni kök maaşı 14830 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 11000 olan emeklinin yeni kök maaşı 16313 TL'ye yükseldi
Kök maaşı 12000 olan emeklinin yeni kök maaşı 17798 TL'ye yükseldi